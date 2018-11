¿Existió el Paraíso?

Isaac Lupa

En muchas ocasiones hemos escuchado un refrán que dice la biblia tiene 70 caras, esto quiere decir que cada vez que se estudia algún episodio del libro de los libros, siempre se encuentran explicaciones nuevas, diferentes, algunas por que ha pasado mucho tiempo desde que se escribió, las otras por la forma diferente como se ven los hechos en la actualidad. Beit Ariela la biblioteca de la ciudad de Tel Aviv organiza diferentes series de conferencias, una de ellas es con el nombre de” El libro de los libros” “10 escritores descubren la biblia” es decir que diez escritores que trataran de descubrir algunos secretos, escritos entre líneas o como se dijo al principio nos explicaran algunas de las 70 caras del tanaj.

La primera platica estuvo a cargo de Dov Elboim escritor, comentarista y muy conocedor de la biblia, entre paréntesis cabe recordar que el conoce la biblia desde varios puntos de vista, ya que nació en una familia de ultra religiosos, y en la actualidad es libre pensador. El tema de la primera platica es el relato de los sucesos en “El jardín de Edén” (El jardín de jehová).

Creo que se puede afirmar que no existe civilización en la tierra que en su historia no se haya mencionado “El jardín de Edén” como es natural cada civilización lo trata en su contexto. En las artes muchos pintores han pintado el paraíso, (Edén) como cada quien lo quería interpretar o en su mente se imaginaba, el paraíso, siempre relacionado con Adán y Eva este jardín es milenario, es como un símbolo de los primeros seres humanos, las primeras especies, no deja de ser una alegoría sobre lo seres humanos. Por lo mismo al principio de la plática el escritor Elboim se hizo la pregunta, él cree que es más interesante tratar este tema en la lengua que se escribió, no desviarse a otras historias diferentes. Para él es un relato que desde su niñez le ha leído infinidad de veces y cada vez encuentra algún punto o ángulo diferente en la narración.

Recordemos la imagen del jardín, se describe como un parque en el cual hay árboles y plantas de toda especie, y proveen variedad de alimento, como se diría en la actualidad de todos los colores y sabores, en teoría parece que la primera pareja era vegetariana, y el hombre estaba desnudo ya que habitaba en un clima templado y agradable De este jardín salían cuatro ríos el Pisón, que rodeaba la tierra de Arabia, Gihon que rodeaba la tierra de Cus, el rio Hidekel (Tigris) al oriente de Asiria, el río Éufrates.

Una semana después de atender a la plática de Elboim, escuche otra platica sustentada por el Dr. Yehuda Shenab economista, que entre las 70 caras del tanaj el busca comparar sucesos del tanaj con economía, relaciona los cuatros ríos por los que corría agua y daban vida a la zona donde fluían, a inversiones en Israel, para conservar una inversión a largo plazo, que den vida él dice que en Israel son 4 conductos que a largo plazo púeden mantener una inversión, como los cuatro ríos a decir: Acciones, Moneda extranjera, inversión en Shekel, inversión indexada. Continúo dando más ejemplos interesantes que

no caben en este tema.

Vamos a partir desde el punto de vista que la historia del paraíso, no deja de ser un mito, en el cual al leerlo se vuelen a hacer siempre las mimas preguntas: ¿Por qué un mito tan bonito se termina dolorosamente?, ya que el paraíso esta clausurado, cerrado completamente. Pero es bien sabido que en la antigüedad muchas expediciones de aventureros, no judíos, sino cristianos, como Las Cruzadas, fueron en busca del “Jardín de Edén”, En algunas mitologías antiguas como la Sumeria y la historia de Gilgamesh se pueden encontrar puntos en común o de influencia a los mitos de la historia bíblica del “Jardín de Edén”.

En el Enuma Elish poema babilonio narra el origen del mundo fue creado en 7 días y su comienzo fue en un jardín creado por el dios Tiamat en forma de serpiente gigante. Hablamos de 70 caras de la biblia, veamos una explicación moderna del “Jardín de Edén”. El todo poderoso que tiene super cualidades crea un Invernadero o Museo en el cual coloca toda la flora y fauna conocida, es decir allí se encuentran todos los tipos de árboles frutales, plantas con hierbas comestibles, en ese lugar viven todos los animales creados, y en medio coloca dos arboles el de la vida y el del saber, los cuales es prohibido tocar sus frutos.

Dentro del judaísmo existe una corriente que cree al “Jardín de Edén” en la actualidad se puede llegar únicamente de una forma espiritual, o como lo explica el Ramban que con el pensamiento se puede llegar. La otra corriente dice que el “Jardín del Edén” se encuentra en el mundo del más allá, algunos cuando lleguen allí lo podrán alcanzar. Existe un paraíso al que muchos mayores quisieran regresar, es el paraíso de la niñez, cuando nos resuelven nuestros problemas.

A Adam y Eva se les prohibió comer de los arboles que estaban en el centro del paraíso, que eran el árbol de la vida y el árbol del saber, escribe Rambam que no es el hecho de comer un fruto del árbol prohibido, si no que al momento de comer ese fruto, este ya no está y pasa a ser parte del que lo come de esta forma aprovecha las vitaminas de lo ingerido, en esa ocasión eran tan fuertes que les hicieron pensar en cosas que no habían pensado anteriormente, de esa forma vieron su desnudez. En ese momento ellos pensaron en el desnudo, es decir en la vida externa, dejando a un lado su interior.

Desde tiempos antiguos el hombre ha buscado poder llegar a una vida eterna, en los escritos de Gilgamesh ya se describe que él busca la vida eterna, cree que se encuentran en los frutos de los arboles de la vida eterna, y del conocimiento del bien y el mal, para el mal es la serpiente con cabeza humana. Otro caso de vida eterna lo tenemos en los deseos de los faraones egipcios, para ellos la vida no se terminaba con la muerte, existe otra vida en el mas allá, ya que este tema es largo termino con el termino “La salvación” “que genéricamente se refiere a la liberación de un estado o condición”. ■