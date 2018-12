Excelente película del realizador japonés

HAMISHPAJA SHELI (Shoplifters, Japan, 2018) Dirección, guión y montaje: Hirokazu Kore-eda.

El film empieza con una escena que será representativa de muchas otras del mismo tono. Un hombre y un muchacho están en un negocio en permanente contacto visual, moviéndose entre los pasillos entre una y otra fila de mercaderías. No será ‘aparentemente la primera vez que han hurtado, llamémosle así, mercaderías, generalmente para comida, será probablemente algo que podría considerarse ilegal pero necesario para sobrevivir ya que se limitan a eso, es comida para la familia que vive en una especie de favela en las afueras de Tokio.

El hombre es Osamu y el muchacho Shota y en lo que se considera casa encontramos a la madre Nobuyo, otra joven, Aki y la abuela. Pero en esa primera instancia esa noche, van comentando el frío que hace para volver porque se han olvidado de comprar de esa manera suya, champú.

En ese camino ven a una pequeña niña en un balcón, ya la han visto antes al parecer, está casi muerta de frío y se escucha de adentro una discusión entre una pareja, la voz femenina afirma que no ha querido de ninguna manera tener esa hija. Es Juri, se apiadan de ella y la llevan a su casa pese estar atestada de gente en un espacio denso y pequeño, encontrándose con las protestas de los que viven ahí, que se han mencionado antes, pero luego de llevarla de vuelta escuchando esa discusión deciden incorporarla a la familia y la pequeña ha de participar en las incursiones de hurto, le van enseñando cómo se hacen las cosas y la forma de comunicación entre los participantes.

Nobuyo y Osamu justifican su acción afirmando que no se trata de un secuestro si no se pide un rescate. Hay muchas áreas grises moralmente, eso de hurtar en el negocio cosas que aún no le pertenecen a nadie, no es tan terrible si el negocio no se funde por la falta de cosas menores, no se trata de cantidades ni nada por el estilo. Lo que pasa es que Osamu trabaja en un edificio en construcción, han reducido el sueldo por falta de dinero, es una especie de compartir el trabajo de todos reduciéndolo, una idea loable pero con eso no se puede satisfacer necesidades básicas.

Noboyo trabaja en una lavandería y la plata no alcanza y para sobrevivir es imperioso recurrir a dichos hurtos, hay sin duda una crítica velada a la sociedad japonesa que tiende a ignorar a los que por una razón u otra se encuentran en sus márgenes. Aki usa el nombre de su hermana para aparecer ante hombres ante un doble espejo, excitarlos y recibir alguna paga.

La abuela aporta su magra seguridad social, algo turbio parece ocultarse por detrás, sólo ha quedado parte. El título local puede tener una interpretación adosada ya que ese “mi” podría aludir a un narrador pero la que hace las veces de tal es la cámara del cineasta que se introduce en el abigarrado espacio de la familia dándole protagonismo a uno y otro de los integrantes.

Las cosas toman un rumbo más sombrío cuando después de una accidente que Shota califica como voluntario, comienzan a intervenir autoridades bien vestidas con sus corbatas y trajes. Son las del bienestar social que llenos de buena voluntad producen la dispersión de la unidad familiar donde se descubren algunas cosas inesperadamente, para el espectador, que flotaban bajo la superficie. Familias existentes o inexistentes son temas recurrentes en la cinematografía de Kore-eda, ya ha tratado el tema en películas anteriores como por ejemplo en “Nadie sabe”, la historia de cuatro niños abandonados por su madre, una obra magistral y muy dura.

El presente film ha ganado con justicia la Palma de Oro en el último Festival de Cannes. El espacio no permite explayarse sobre otros aspectos, la relación de Nobuyo con su marido, un mundo que el cineasta crea con magistral habilidad, del trabajo de la cámara ya se ha señalado, también se ha encargado él mismo del montaje. Gran film. ■