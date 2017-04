Ex modelo de Hugo Boss comienza el servicio en Tzáhal

El británico James Hirshfield inmigró a Israel

James Hirshfield, un modelo de 31 años de edad de Londres, que trabajó para Hugo Boss y se lució en algunas de las pistas más famosas y apareció en revistas y en vallas publicitarias; decidió emigrar a Israel.

Hace unos meses, Hirshfield decidió despedirse de la vida de glamour, inmigró a Israel y esta semana, se alistó en Tzáhal (Fuerzas de Defensa de Israel).

Se inscribió en un curso de hebreo, al final del cual espera unirse a una de las unidades especiales de las FDI.

En una entrevista con Yediot Ajronot, Hirshfield describió las razones que lo llevaron a unirse al ejército: “Fue divertido viajar por el mundo y representar a una empresa como Hugo Boss, pero luego decidí detener mi carrera e ir a Israel. Todo el mundo me pregunta si también me gustaría modelar en Israel, y les digo que es mucho más importante alistarme en el ejército”.

El abuelo de James es un sobreviviente del Holocausto que escapó a la edad de nueve años de Polonia. El interés de James por Israel comenzó con la Operación Margen Protector. “Yo estaba trabajando como modelo en los EE.UU. en ese momento, y había informes constantes contra Israel. Por lo tanto, me pregunté, ¿cómo puedo caminar en las alfombras rojas mientras mi pueblo está en guerra?, sentí que tenía que inmigrar y alistarme”.

Según él, el momento en que aterrizó en Israel se sentía en casa. “Todo el mundo me abrió los brazos y me abrazó, siempre me hacen sentir que pertenezco, es un sueño hecho realidad, me gustaría formar una familia aquí y ser el mejor soldado que pueda ser”. ■