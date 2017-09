Ex ministro de Israel detenido por el affaire de los submarinos alemanes

El ex ministro Eliezer Sandberg, el ex asesor adjunto de Seguridad Nacional, Avriel Bar Yosef, y el asesor político Rami Tayeb, fueron interrogados por la unidad antifraude Lahav 433 de la Policía, en el marco del affaire de la compra de submarinos alemanes, también conocido como el “Caso 3000”.

El arresto de Sandberg fue extendido por tres días. Sandberg ha servido anteriormente como ministro de Ciencia y Tecnología, entre 2003 y 2004, y ministro de Infraestructura Nacional, en 2004, por el extinto partido centrista Shinui. Actualmente se desempeña como presidente del Keren Hayesod, una organización destinada a la recolección de fondos del exterior para Israel.

Tayeb es asesor político del ministro de Energía, Yuval Steinitz. La policía sospecha que Tayeb está involucrado en soborno, conspiración para el delito y lavado de dinero. El tribunal de Rishon Letzíon extendió su detención por tres días.

Tayeb es amigo cercano de David Sharan, ex jefe de Gabinete de la Oficinal del Primer Ministro, Biniamín Netanyahu, quien ha sido detenido como resultado de la información suministrada a la policía por el testigo del Estado Miky Ganor.

Sharan es sospechoso de aceptar sobornos, fraude, abuso de confianza, y conspiración para el delito. La policía quiere que Sharan se convierta en testigo del Estado. El tribunal extendió su detención por cinco días y ha sido señalado por los investigadores como uno de los sospechosos claves que posee información clave sobre el caso.

También se espera que la policía llame a declarar al ministro de Energía, Yuval Steinitz, del partido Likud, para que suministre su testimonio después de que tres de sus asociados fueran detenidos en conexión con el caso.

Fuentes cercanas a Steinitz dijeron que el ministro está choqueado por los alegatos contra sus asociados cercanos, y añadieron que escucho eso por primera vez a través de los medios de comunicación.

“Su integridad nunca fue puesta en cuestionamiento, y es bien conocida”, expresó una fuente. “Si es llamado a declarar, lo hará como se requiere”.

Las fuentes señalaron que Steinitz no tiene ninguna relación con las acusaciones de corrupción. “Fue miembro del Gabinete cuando se tomó la decisión de comprar los submarinos; pero no era el ministro de Finanzas en ese momento. Su posición es conocida, y escribió artículos sobre la importancia de aumentar la fuerza de la Marina”.

El general de brigada (retirado) Avriel Bar Yosef fue elegido, en febrero de 2016, por el primer ministro, Biniamín Netanyahu, para que asumiera el puesto de asesor de Seguridad Nacional y director del Consejo de Seguridad Nacional; pero el Gabinete nunca aprobó su nombramiento. En febrero pasado fue detenido por la policía por presunto soborno, lavado de dinero, fraude y abuso de confianza.

La policía sospecha que usó su puesto para avanzar los intereses de un multimillonario alemán a cambio de sobornos transferidos a su persona o a miembros de su familia en forma de favores personales y dinero, sin informar apropiadamente su relación.

Dos meses después, fue interrogado por la policía en el marco del affaire de los submarinos y luego puesto bajo arresto domiciliario.

El general de brigada (retirado) Shai Brosh, ex jefe del comando marino Shayetet 13 también fue detenido en conexión con el caso de los submarinos. Brosh se negó tomar a un abogado y manifestó que iba a defender su inocencia por sí mismo. Sin embargo, el juez le obligó a tomar un abogado de oficio de la Oficina de la Defensoría Pública. Es sospechoso de recibir soborno y abuso de confianza.

El abogado de Brosh dijo que su cliente no tiene conexión con el presunto caso de corrupción que se está investigando; sino que fue detenido porque trató de iniciar un negocio con Ganor. El abogado añadió que el ex comandante decidió eventualmente no iniciar negocios con Ganor al sentir que éste último no estaba siendo honesto con él. El letrado añadió que Ganor compensó al oficial de la marina por daños en los tratos, en el marco de un acuerdo mediado por David Shimron, quien a su vez es primo, hombre de confianza y abogado del primer ministro, Biniamín Netanyahu. Shimron, es considerado como uno de los principales sospechosos en el caso de los submarinos.

La policía incautó computadoras y teléfonos a Brosh y extendió su detención por cuatro días.