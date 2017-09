Ex jefe de Inteligencia de Israel: Trump debe atacar a Corea del Norte si puede

El ex jefe de la Inteligencia Militar, general (retirado) Amos Yadlin, manifestó que Estados Unidos debería lanzar un ataque preventivo contra Corea del Norte si tiene la capacidad de hacerlo; luego que Pyongyang testeara una aparente bomba de hidrógeno en su sexto ensayo nuclear. Sin embargo, Yadlin indicó que no está seguro, y no sabe si Washington está seguro de que tiene la capacidad de hacerlo.

Amos Yadlin, quien también se desempeñó como agregado del Ejército de Defensa de Israel (Tzáhal) en Washington y que actualmente es el director del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional (INSS), le señaló a la Radio 103FM que la opción militar contra Corea del Norte es muy complicada y arriesgada.

Aunque recomendó al presidente estadounidense, Donald Trump, que “haga un ataque preventivo” para impedir que Corea del Norte continúe desarrollando su capacidad de armas nucleares; advirtió que tal ataque requeriría una “inteligencia excelente”.

“Si, después de un ataque de este tipo, un misil es lanzado contra [EEUU], entonces no tiene sentido atacar”, subrayó. “La cuestión es si Estados Unidos tienen la inteligencia que le permita realizar un ataque preventivo que destruya las capacidades de Corea del Norte”.

Yadlin dijo que no sabe si EE. UU. tiene suficiente inteligencia, y ni siquiera está seguro si Washington sabe la respuesta a esa pregunta.

El ex jefe de la Inteligencia Militar añadió que la situación en Corea del Norte se complica aún más por el hecho de que los objetivos más probables de un contraataque serán Corea del Sur y Japón.

Corea del Norte anunció que ha detonado una bomba de hidrógeno, que a juzgar por el terremoto que desató parece ser la explosión más poderosa que Pyongyang haya llevado a cabo hasta la fecha.

Sin embargo, Yadlin dijo a la radioemisora que cree que hay grandes brechas entre el autobombo y la realidad tecnológica militar de Corea del Norte.

“Hay que diferenciar entre la realidad y la guerra de propaganda”, advirtió. “La realidad es que Corea del Norte tiene armas nucleares. Eso no es nuevo”.

Sin embargo, opinó que no hay necesidad inmediata de entrar en pánico; ya que Corea del Norte aún no ha logrado sus objetivos.

“El país quiere tener capacidades operacionales importantes que dependen de tres cosas”, resaltó. “La capacidad de lanzar un arma nuclear con un misil, la capacidad de sobrevivir a un ataque, y convertir una bomba atómica en una bomba de hidrógeno… La bomba de hidrógeno tiene mucho más poder que la atómica”.

El ex jefe de la Inteligencia Militar, fue candidato de la alianza Campo Sionista para el puesto de ministro de Defensa; si la coalición de centroizquierda hubiera ganado las elecciones pasadas.

También minimizó la importancia de las ambiciones nucleares de Corea del Norte frente a la situación en Irán.

“Irán está veinte años por detrás de Corea del Norte en el desarrollo nuclear”, destacó Yadlin. Los iraníes “firmaron un acuerdo con el Grupo 5 + 1, que mantienen… La cuestión de las armas iraníes se convertirá en relevante hacia el final del acuerdo, lo que le permitiría a Irán obtener capacidad nuclear en poco tiempo”.

Yadlin manifestó que el peligro más grande de Irán es que ocupe el vacío en Siria después de que EEUU y Rusia destruyan al Estado Islámico.

Añadió que es un poco vergonzoso que Israel confíe en Estados Unidos y Rusia para que hagan su trabajo sucio en Siria.

“No somos un país sin capacidades”, expresó. “Israel tiene excelente inteligencia y capacidad para atacar en Siria”.

En cambio, el ex ministro de Defensa, Moshé Yaalón, advirtió que Israel debería prestar mucha atención a la respuesta de Estados Unidos en Corea del Norte.

“La respuesta internacional, dirigida por Estados Unidos, a las provocaciones del régimen de Corea del Norte, arroja luz sobre cómo se comportará hacia el régimen iraní con respecto a sus esfuerzos nucleares en un futuro cercano”, escribió Yaalón en un mensaje de Twitter. “Aunque la prueba nuclear no es nuestro asunto; la tensión debería preocuparnos”.