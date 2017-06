Ex Gran Rabino Lau: “Los judíos codiciosos profanan el sábado”

“El Pueblo del Libro se ha convertido en El Pueblo del Comercio”, declaró el ex rabino Jefe de Israel Rabi Israel Meir Lau, también rabino retirado de Tel Aviv.

Lau declaro que los judíos se han vuelto “codiciosos” y que la “americanización” está llevando a los israelíes laicos a alejarse de la religión.

En una entrevista con el periódico Yediot Ajronoth, Lau criticó a los negocios que abren el sábado, y también fustigó a la Marcha del Orgullo Gay de Tel Aviv.

Lau, que se desempeñó como rabino Jefe Ashkenazi de Israel de 1993 a 2003, se retira oficialmente como el rabino de Tel Aviv este mes, y comunicó su descontento con el estado de la ciudad y el país.

“Al final del día, ¿qué hay detrás de la apertura de los supermercados en Shabat? Codicia. Unos pocos propietarios de supermercados que están persiguiendo dinero”, dijo Lau al diario. “El Pueblo del Libro se ha convertido en el Pueblo del Comercio, que está corriendo tras cada centavo toda su vida”.

“¿Pasará algo si dejas el dinero solo por un día a la semana, con tu familia, y abres un libro?”, preguntó retóricamente.

Lau culpó al malestar por lo que él llamó un “fracaso educacional de décadas de duración, que impide a la gente comprender la esencia y el valor de Shabat”.

Él también vio el fracaso como indicativo de un problema más amplio en la sociedad, de desjudaización del Estado judío. “La gente es casada por figuras del entretenimiento en lugar de rabinos, es enterrada en un kibutz que está comercializando todo, abriendo comercios en Shabat, y todo está bien. Entonces, ¿qué queda de judío aquí?”, agregó.

Lau se reservó el mayor desprecio por el desfile anual del orgullo gay de Tel Aviv. “No pertenece a la ciudad. No sé si un desfile resuelve el problema de las personas con cierta inclinación. ¿Qué están resolviendo al elevar su problema tan alto? No puedo ver y no puedo entender cómo la publicidad ayuda a resolver el problema. Si hay una persona que tiene un problema personal, ¿ayuda a resolverlo bailando en un camión en las calles de la ciudad a mitad del día?”.

Lau continuó: “Este desfile no soluciona el problema de estas personas, el tema de cómo tener hijos, cómo formar una familia”.

También rechazó la afirmación de la entrevistadora Amira Lam de que la presión sobre los judíos laicos para que fueran más observantes los aleja de la religión. “Lo que los aleja es la americanización, en muchas áreas”, respondió Lau. “Somos importadores de una cultura extranjera”, y atribuyó la corrupción entre los rabinos a la influencia de factores externos.