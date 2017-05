Ex embajadores de EEUU en Israel se oponen al nombramiento de Friedman

Cinco ex embajadores de Estados Unidos en Israel manifestaron que el candidato del presidente norteamericano no está calificado para ese puesto e instaron a los senadores a revisar cautelosamente su nombramiento.

En una carta enviada a los miembros del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, los ex diplomáticos apuntaron que David Friedman ha exteriorizado “posiciones radicales extremas” y “ridiculizado” la solución de dos estados calificándola de un arreglo “ilusorio” para un problema inexistente. Los ex diplomáticos escribieron que Friedman ha acusado al ex presidente Barack Obama y a todo el Departamento de Estado de antisemitismo.

La carta, opuesta al nombramiento de Friedman, ha sido firmada por los ex embajadores Thomas Pickering, William Harrop, Edward Walker, Daniel Kurtzer yJames Cunningham, que han servido tanto a presidentes republicanos como demócratas.

El Comité tiene programado reunirse hoy jueves para la audiencia de confirmación del nombramiento de Friedman. El Departamento de Estado no ha comentado por el momento al escrito de los ex embajadores.