Estudiante palestina fue condenada a 16 años de cárcel por apuñalamiento

Una estudiante palestina que apuñaló a un israelí en un ataque terrorista en Jerusalén hace un año fue sentenciada a 16 años de prisión.

Shorouq Dwayyat fue condenada por la Corte de Distrito de Jerusalén.

Fue hallada culpable en septiembre de apuñalar a un hombre en la Ciudad Vieja de Jerusalén e intentar apuñalar a otro durante el ataque terrorista del 7 de octubre de 2015. El tribunal también le ordenó pagar una multa de 80.000 shekels ($ 20.000), según el informe.

Dwayyat, que tenía 18 años en el momento del ataque, escribió en Facebook su deseo de morir como “mártir”. Dejó su hogar en el barrio de Tsur Baher de Jerusalén Oriental con un cuchillo de cocina, diciéndole a su madre que deseaba orar en la mezquita de al-Aqsa en el Monte del Templo antes de ir a sus clases universitarias en la universidad de Bethlehem.

Justo en el interior de la entrada a la Ciudad Vieja, ella vio a dos hombres judíos, y apuñaló a uno de ellos – Daniel Rosenfeld – en el hombro y la cabeza, según informes de medios israelíes. Luego trató de apuñalar al segundo, Zvi Greenspan, pero fue disparada por Rosenfeld y evacuada en estado crítico al Hospital Hadassah de Jerusalén Ein Kerem. Rosenfeld fue moderadamente herido en el ataque.

Dwayyat previamente escribió varios posts en Facebook sobre su deseo de morir como un “mártir” para la causa palestina. En un post de Facebook inmediatamente antes de que ella llevara a cabo el ataque, Dwayyat le dijo a su madre que no se lamentara por ella.

Foto Captura Canal 2

Ella escribió:

“Madre: ¿A dónde vas?

Madre, me voy a convertir en ‘shahid’ [mártir]

Madre, quiero pedirte algo

No llores por mí, cuando me convierta en shahid

#Nuestro mayor deseo es convertirse en shadid para Alá”

En una entrevista con Canal 2 el año pasado, la madre de Dwayyat afirmó que su hija apuñaló al israelí en legítima defensa después de que intentó quitarle el velo de la cabeza. Ella dijo que Shorouq le había dicho que iba a rezar en la mezquita de Al-Aqsa antes de ir a Belén para las clases. Aparentemente no estaba al tanto de los mensajes de su hija en Facebook.

Su apuñalamiento ocurrió en el pico de una oleada de ataques terroristas palestinos. Los ataques comenzaron a aumentar en agosto de 2015, cuando se documentaron 171 atentados, y subieron fuertemente en septiembre y octubre, con 223 y 620 ataques registrados en esos meses, respectivamente.

El año del terrorismo y la violencia palestina se cobró la vida de 36 israelíes, dos estadounidenses y un eritreo asesinados en apuñalamientos, atropellamientos y ataques con revólveres.