Estas soldadas siempre están listas para un ataque de Hezbollah

Reportando desde nuestra frontera

Desde lejos, no hay indicación que los pueblos y ciudades están controladas por el grupo terrorista Hezbollah y la única razón por la cual hay silencio en la frontera es porque este grupo terrorista se encuentra actualmente peleando en la guerra civil de Siria. Israel no quiere que se empiecen a generar problemas y ellos no puede permitirse el lujo.

Israel sabe que el silencio en la frontera es un silencio engañoso. Si Hezbollah decide abrir fuego contra Israel, tenemos que estar preparados para responder lo más rápido posible. Eso significa que este país tiene que conocer a nuestro enemigo y eso es exactamente lo que hacemos en las FDI.

Ojos en el campo

Docenas de nuestras soldadas controlan permanentemente la frontera con Líbano, controlan varias pantallas desde sus computadoras que transmiten imágenes de lo que sucede. En caso de que exista alguna actividad sospechosa, llaman a un oficial para que vaya a evaluar la situación, también pueden seguirlo a lo largo del camino, las soldadas no quitan los ojos ni un segundo de las pantallas.

La cabo Maya, nos explica qué miran estas operadoras en las imágenes, “Conocemos todos los automóviles, casas y personas en la frontera. Sabemos quien pertenece al grupo terrorista, quien es del ejército del Líbano o si es que alguien que viene a cazar.” Frecuentemente, operativos del Hezbollah se acercan a la frontera para recolectar información pero ellos trabajan en ropa civil y entonces el trabajo de reconocerlos mucho más difícil.

Un trabajo exigente

Los soldados del centro de control de esta base de la FDI son mujeres y casi todas ellas tienen menos de 20 años. Después de completar el entrenamiento básico y un curso avanzado, dejan sus casas para controlar sus estaciones en turnos de cuatro horas trabajo y 8 horas de descanso. El ambiente en los cuartos de control es muy relajado y dicen: “No salimos mucho a casa y trabajamos turnos largos, de modo que logramos ser buenas amigas,” dice la cabo Dana. “Nosotras celebramos festividades juntas, realmente estoy más tiempo con las soldados del cuarto de control que con mi familia.” El trabajo puede ser muy exigente, pero ellas entienden importancia fundamental que tienen.

Las mujeres soldadas observan objetivos específicos y analizan a personas desconocidas. La información recolectada es sumamente importante. “No todos entienden lo que nosotras hacemos,” dice la cabo Dana, “pero los soldados combatientes entienden lo importante que es. Cuando ellos tienen actividad operacional, nos piden que los cuidemos a la distancia.” Los soldados en el campo no conocen el terreno y cualquier vehículo o persona puede ser el enemigo. Pero nuestras soldadas en los cuartos de control conocen esta frontera como la palma de sus manos y saben quién o qué es una amenaza.

Cuidando nuestras casas

En tiempos de guerra, la información recolectada por ellas hace toda la diferencia porque gracias a ellas, nuestras fuerzas saben que casas y que vehículos buscar. Si las FDI tienen que responder a un ataque de Hezbollah, la información recolectada ayuda a responder de una manera más precisa. Ambas Maya y Dana son de pueblos del norte de Israel. Si Hezbollah lanzara un ataque en la frontera del norte, las soldadas del cuarto de control serán las primeras en identificarlo. “Nosotros experimentamos la Segunda Guerra de Líbano y es muy importante que nosotras estemos aquí y cuidemos nuestras casas.”