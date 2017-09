A pesar de las presiones para conservarlo

En el sótano de la sede de los Servicios Secretos Iraquíes en Bagdad, luego de la Segunda Guerra del Golfo, se encontró un archivo histórico judío iraquí, el que será devuelto por Estados Unidos a Irak en el transcurso del próximo año, a pesar de las presiones de legisladores y grupos judíos, según informa un funcionario del Departamento de Estado a la agencia de noticias JTA.

La extensión de tenencia de cuatro años expira en septiembre del 2018, al igual que la financiación para el mantenimiento y transporte de los documentos.

Según informaciones, se podría mantener el archivo fuera de Irak, pero requeriría un nuevo acuerdo entre el gobierno iraquí y una institución o el gobierno que le dé una acogida temporal a los documentos.

El archivo fue traído a Estados Unidos en 2003 después de ser salvado por las tropas estadounidenses. Contiene decenas de miles de artículos incluyendo libros, textos religiosos, fotografías y documentos personales. Bajo un acuerdo con el gobierno de Irak, el archivo debía ser enviado allí, pero en 2014 el embajador iraquí en Estados Unidos dijo que su estancia había sido extendida. No dijo cuándo regresaría.

Los libros de la comunidad judía iraquí mostraron su secado al sol después de ser rescatados del sótano inundado de la Policía Secreta de Sadam Hussein el 6 de mayo del 2008 en Bagdad, Irak.

Los legisladores demócratas y republicanos y los grupos judíos han presionado para renegociar el acuerdo, la agencia JTA llegó a los legisladores que han patrocinado resoluciones instando a una renegociación de la devolución del archivo, pero no se enteró a tiempo para su publicación.

Irak y los defensores de la devolución del archivo expresan que sirve como una herramienta educativa para los iraquíes, acerca de la historia de los judíos nativos y que es parte del patrimonio del país.

Los que se oponen a ello tienen sus argumentos: “No hay justificación para enviar los archivos judíos a Irak, que originalmente fueron robados por su gobierno. Es un país que prácticamente no tiene judíos y no tiene acceso a los estudiosos judíos o a los descendientes de los judíos iraquíes”, declaró Gina Waldman, fundadora y presidenta de los judíos indígenas del Oriente Medio y del Norte África.