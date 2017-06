Escuela ortodoxa de Londres enfrenta el cierre por no enseñar sobre género

Una escuela primaria judía ortodoxa privada llamada Vishnitz Girls School en Hackney, al norte de Londres, se enfrenta al cierre por parte del gobierno británico porque no incluye un plan de estudios que enseña a los niños sobre la homosexualidad y la cirugía de cambio de género.

De acuerdo con Heat Street, un informe de la Oficina de Normas en Educación, Servicios Infantiles y Escuelas (Ofsted) planteas que la Escuela de Niñas Vishnitz no enseña a sus 212 niñas – de tres a ocho años – “una comprensión completa de los valores británicos fundamentales”.

El informe explicó que no se enseñan a las niñas “sobre temas como la orientación sexual. Esto restringe el desarrollo espiritual, moral, social y cultural de los alumnos y no promueve la igualdad de oportunidades de manera que tengan en cuenta los diferentes estilos de vida”.

Heat Street informó que la escuela ha desafiado el intento del gobierno británico de instaurar sus normas y ha fallado bajo la inspección de Ofsted tres veces desde febrero de 2016.

De acuerdo con las regulaciones británicas, las escuelas privadas que no cumplen con los estándares Ofsted tendrán su escuela sacada del registro de la escuela independiente, lo que significa que será un delito criminal para ellas permanecer abiertas.