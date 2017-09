Pablo Sklarevich

¿Qué es lo primero que hace el representante de una firma alemana u de otra nación desarrollada cuando va a vender algún producto al gobierno de un país del Tercer Mundo? Saca la chequera y comienza aceitar a los funcionarios públicos, para que las cosas comiencen a moverse en la dirección correcta.

Aparentemente, Miki Ganor, el representante en Israel de la constructora naviera alemana Thyssenkrupp conocía muy bien cómo funciona el Gobierno de Jerusalén y sabía del “agujero negro” del aparato de Defensa.

Ganor llegó a un acuerdo con la Fiscalía, que lo declara culpable, pero le atenuará la sentencia. A través del mismo, se ha convertido en testigo del Estado, y por su nuevo rol algunos analistas le han conferido en forma sarcástica el apodo de “garganta profunda”.

La pesquisa del affaire de los submarinos alemanes, o el “Caso 3000”, permanece bajo un estricto secreto de sumario y los investigadores de la policía, que avanzan cautamente, guardan las cartas muy cerca del pecho; así que muy poco se revela.

Dicen que Ganor no ha decepcionado a los investigadores y los ha inundado con documentos. De lo exiguo que sale a la luz, y que aparenta ser la punta de un inmenso iceberg, uno se queda con la sensación de haber sido el único que se ha perdido la gran fiesta. Es significativa la cantidad de funcionarios del más alto nivel que últimamente están desfilando por la sede de la oficina antifraudes de la policía Lahav 433, en Lod.

Tal vez, lo más llamativo e irritante del caso es la actitud del primer ministro, Biniamín Netanyahu, que parece permanecer oculto. Si bien no es sospechoso del affaire y aún no se ha finalizado la investigación; el escándalo no ha ocurrido en Mongolia o en Burkina Faso, por así decirlo, sino dentro de su propia administración. Además, varios de los sospechosos claves son o han sido sus allegados más cercanos. No puede descartarse que el público comience a preguntarse por qué el primer ministro no sale a la palestra y enfrenta de una buena vez el tema de la corrupción en el sector público que parece haberse convertido en una peligrosa endemia.