¿Es problemática la mudanza de la embajada de EE.UU a Jerusalén?

La idea de que obstaculiza la paz no se sostiene

Evelyn Gordon

El mes pasado ofrece un ejemplo de manual de uno de los principales defectos en los esfuerzos occidentales para promover una solución de dos estados: una tendencia a centrarse en todos los problemas equivocados. La comunidad de opiniones abocada al proceso de paz está actualmente estancada sobre algo que debería ser una irrelevancia: la posibilidad de que la Administración Trump realmente pueda mover la embajada de EE.UU. a Jerusalén. Pero no tiene nada que decir sobre un acontecimiento mucho más significativo: el resultado de las recientes elecciones para los órganos rectores del partido Fatah, también conocido como el “socio de la paz” de Israel.

Como Jonathan Tobin correctamente señaló, la idea de que la mudanza de la embajada destruiría el proceso de paz es absurda.

Si los palestinos estuvieran dispuestos a reconocer a Israel dentro de las líneas de armisticio de 1949, como ellos afirman, no tendrían ninguna razón para preocuparse dónde se ubica la embajada mientras esté dentro de esas líneas, que albergaría a una parte de Jerusalén.

Por otra parte, a juzgar por un informe en el Jerusalem Post, a los palestinos (en oposición a su dirección política) realmente no les importa. El reportero Daniel Eisenbud recorrió Jerusalén oriental preguntando a los palestinos al azar lo que pensaban acerca de la reubicación de la embajada y no pudo encontrar ni siquiera uno que pensó que valía la pena molestarse. “¿Por qué debería preocuparme por dónde está ubicada la Embajada de los Estados Unidos?” Preguntó uno. “¿Quieren trasladarla a Jerusalén? ¿Y qué?”, Dijo otro. “No entiendo por qué es importante”, agregó un tercero. “No pierdas mi tiempo con cosas tan poco importantes”, planteó el cuarto entrevistado. De hecho, los únicos a quienes Eisenbud encontró que se preocupaban eran los izquierdistas israelíes, que ofrecían explicaciones condescendientes de por qué los palestinos comunes parecían incapaces de comprender la magnitud del “desastre inminente”.

En resumen, se trata estrictamente de una crisis manufacturada -una que no obstaculizaría en absoluto las perspectivas de paz en absoluto y que los palestinos ordinarios consideran que no es una cuestión. Sin embargo, los “procesadores de paz” occidentales están obsesionados con ella.

En contraste, no he oído a ningún veterano de la paz que exprese su preocupación por el resultado de las elecciones de Fatah hace tres semanas. Sin embargo, esos resultados son importantes, porque Fatah es el principal componente de la OLP -la organización con la que Israel firmó los Acuerdos de Oslo- y el partido gobernante de la Autoridad Palestina.

Entonces, ¿quién entró primero en las elecciones para el principal órgano de gobierno de Fatah, el Comité Central? Marwan Barghouti, un hombre que actualmente cumple cinco condenas a cadena perpetua en una cárcel israelí por asesinar a cinco civiles israelíes. Y estos no eran asesinatos cometidos cuando Israel y la OLP todavía estaban oficialmente en guerra; fueron cometidos en 2001-2002, casi una década después de la firma de los Acuerdos de Oslo.

En otras palabras, los 1.311 delegados que asistieron a la Séptima Conferencia General de Fatah pensaron que la mejor opción para dirigir su partido era un hombre que había violado repetidamente la única promesa clave que la OLP hizo bajo los Acuerdos de Oslo: detener el terror anti-Israel. Y si el socio oficial de paz de Israel considera que un violador en serie de los acuerdos firmados es la opción ideal para dirigir al pueblo palestino, ¿por qué exactamente Israel querría arriesgarse a firmar otro acuerdo con él?

Tampoco fue la participación de Barghouti en el terrorismo un obstáculo a su elección. Por el contrario, su inmensa popularidad se debe principalmente al papel principal que jugó en la orquestación de terror contra Israel durante la segunda intifada (la inteligencia israelí lo considera responsable de muchos más ataques que los delitos por los que fue condenado). Y si el socio oficial de paz de Israel cree que un asesino en masa es una opción ideal para dirigir al pueblo palestino, ¿por qué exactamente Israel creería que quiere cualquier tipo de paz, aparte de la paz de la tumba?

Pero el primer lugar de Barghouti no fue el único resultado problemático de la votación; no menos importante fue el segundo en la lista, que ahora está bien posicionado para convertirse en heredero del presidente de la AP, Mahmoud Abbás, mientras Barghouti permanezca en la cárcel. El segundo lugar fue ganado por Jibril Rajoub, que es famoso, entre otras cosas, por decir que si tuviera una bomba nuclear, había dejarla caer sobre Israel mañana. Y eso fue en 2013, dos décadas después de que la OLP supuestamente reconociera el derecho de Israel a existir. En otras palabras, a los ojos del socio oficial de Israel para la paz, incluso expresar abiertamente el deseo de cometer genocidio no lo descalifica del liderazgo.

No menos significativo, sin embargo, es cómo Rajoub ha llevado a cabo su papel actual, como jefe de la Asociación Palestina de Fútbol. Además de hacer todo lo que puede para expulsar a Israel de la FIFA, el cuerpo gobernante del fútbol internacional (lo que probablemente altere a los israelíes fanáticos por el fútbol más que sus amenazas genocidas), ha utilizado su rol para frustrar enérgicamente los intentos de organizar partidos de fútbol juveniles entre israelíes y palestinos.

En 2013, por ejemplo, el equipo de fútbol del FC Barcelona pensó que podría aprovechar su popularidad a ambos lados de la Línea Verde para promover la paz entre israelíes y palestinos. Ofreció albergar partidos de fútbol separados para jóvenes israelíes y palestinos, culminando en un partido de exhibición entre los dos lados. Los partidos se llevaron a cabo, pero el partido fue cancelado debido a que Rajoub se negó a permitir que los jóvenes palestinos participen.

En otras palabras, a los ojos del socio oficial de Israel, la opción ideal para ser el heredero de Abbás es alguien tan opuesto a la “normalización” con Israel que ni siquiera dejará que niños palestinos e israelíes jueguen al fútbol juntos. Y si alguien no permite que los niños jueguen al fútbol juntos, ¿cómo exactamente se supone que debe hacer la paz?

Ninguna solución de dos estados será posible siempre y cuando el “socio de la paz” de Israel ve a hombres como Barghouti y Rajoub -hombres cuya conducta es la antítesis de la paz- como sus líderes preferidos. Por lo tanto, cualquier política occidental eficaz para promover la paz se enfocaría primero y sobre todo en la educación para cambiar las actitudes palestinas. En cambio, Occidente ignora el importante tema de las actitudes y el comportamiento de los palestinos, mientras se obsesiona con los temas con cero impacto en las perspectivas de paz, como la ubicación de la embajada de Estados Unidos. Y luego se pregunta por qué más de dos décadas de esfuerzos para promover la paz entre israelíes y palestinos no han producido ningún progreso.

Fuente: Evelyncgordon.com