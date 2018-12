Entrevista: el primer teniente coronel cristiano en las Fuerzas de Defensa de Israel

Entrevista por Amit Barak

En el proceso experimentado por la comunidad cristiana israelí en los últimos seis años existen ocasionales hitos históricos. El Mayor “I” hará pronto historia cuando reciba el rango de teniente coronel en febrero y, por lo tanto, se convierta en el primer cristiano en las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) en alcanzar este rango.

El nombre completo del Mayor “I” no se publica ya que en su nuevo cargo estará en una unidad considerada como clasificada.

I., un cristiano greco-ortodoxo, es residente de Natzrat Illit, pueblo judío al lado de Nazaret. Está casado, es padre de un niño de nueve años y una niña de cinco años y se describe a sí mismo como un cristiano armenio-israelí. Se unió a las FDI en 1999 cuando unos pocos cristianos se ofrecían como voluntarios y se enlistaban en las FDI y la policía fronteriza. En Israel, la obligación de servir en el ejército se aplica solo a judíos, drusos y circasianos. Cristianos y musulmanes están exentos, pero pueden ser voluntarios.

Se graduó con honores en la secundaria en la Escuela Católica Alemana Hermanas Salvatorianas en Nazaret, donde la mayoría de los estudiantes eran cristianos. I. atestigua que en la escuela no existía odio ni temor acerca del alistamiento en las FDI. La razón para no alistarse en la gran mayoría de los casos se debía al hecho de que la práctica en la comunidad cristiana era continuar los estudios y adquirir una educación.

Además, había un temor constante de que las madres se enlistaran en el ejército, en familias pequeñas como la mayoría de las familias cristianas. El mayor señala que entre los cristianos de habla árabe también hay opositores políticos del alistamiento, ateos-comunistas o panarabistas que no creen en el cristianismo. I. enfatiza que esta es una minoría extrema que se separa de la realidad y niega sus raíces y su pasado, pero el ambiente de la mayoría de los cristianos en las ciudades árabes es un terreno fértil para sus presiones y amenazas en contra del tema del alistamiento.

Al finalizar sus estudios, fue aceptado para estudiar ingeniería mecánica en el Technion, pero cuenta que no estaba en paz consigo mismo. En ese momento tenía una novia judía que estaba a punto de ser reclutada por las FDI. I. ya sentía que era un israelí, pero tenía la sensación de que faltaba algo y decidió ofrecerse como voluntario y unirse a las FDI. Pero, como alguien que no asistía a una escuela judía, no tenía conocimiento previo acerca de las FDI, no tenía información sobre el proceso de reclutamiento, sobre el servicio, las unidades y las posibilidades de las FDI. Todo lo que había escuchado era que un soldado tiene un arma y hacía cosas negativas.

La persona que lo estaba preparando era su amigo en ese momento, y le dijo que tenía que ir a una oficina de reclutamiento en Tiberias. Su padre habló con varios amigos judíos e I. llegó a la oficina de reclutamiento, donde le informaron que sería reclutado en el batallón de beduinos.

“No tenía idea de qué se trataba, mis datos no se verificaron, nada, completé un certificado de matriculación y recibí una calificación alta en el examen psicométrico. Debido a mi falta de conocimiento, era susceptible de ser destinado a cualquier unidad, y como otros cristianos que se ofrecieron como voluntarios y no sabían nada, fueron enviados al batallón de beduinos, yo también fui enviado a ese batallón. Cuando me di cuenta de que se trataba de una unidad beduina, me negué. Los cristianos no tienen la capacidad ni las características profesionales de una población beduina que habla en el mismo idioma, tiene la misma cultura y trabaja cohesivamente (me di cuenta de que no estaba equivocado porque es un batallón profesional con características únicas que sabe hacer cosas que ningún cristiano o judío puede hacer). Además, quería conocer a todo el mundo, no estar en una unidad homogénea. Los cristianos deben servir en unidades donde todo el mundo esté familiarizado con la diversidad de la sociedad israelí. Por lo tanto, es muy bueno que no haya una comunidad cristiana homogénea”, dice el mayor.

Finalmente, comenzó su servicio de combate en la brigada de infantería Golani y no fue sencillo.

“No lo pasé muy bien, porque dije que soy un árabe cristiano, eso es lo que aprendimos en la escuela, que somos árabes. Tenemos la misma música, la misma comida, el mismo idioma. No tengo ningún problema con ellos, no con la música, no con la buena comida y no con el rico lenguaje, pero hoy sé que esta no es mi verdadera identidad. Pero en el pasado solo sabía que era un árabe cristiano, y que en el Golani, en ese momento, eso no me favorecía. Tuve peleas y episodios que me llevaron a tomar un curso de comunicaciones, luego me colocaron en el Cuerpo de Comunicaciones y desde allí empecé a ascender en los rangos.

Recibí un certificado de agradecimiento por una operación en la que participé y después de eso me enviaron a un curso de oficial. Como oficial, me enviaron a un batallón de artillería y de allí avancé a otras posiciones en diferentes unidades, ubicaciones y posiciones. Con el tiempo, hice cuatro años de estudios como ingeniero electricista por cuenta del Ejército y durante mis estudios participé en la actividad de reclutar jóvenes cristianos de habla árabe para las FDI. Actualmente estoy en la Academia Militar, Escuela de Comando y Personal y en febrero obtendré un puesto para acceder al rango de teniente coronel”.

El ahora Mayor, habla de sus dos experiencias más memorables desde el inicio de su servicio militar hace 19 años.

“Cuando fui comandante de una instalación en el sur del Líbano fuimos bombardeados y el puesto militar quedó completamente aislado e incomunicado. Hezbollah estaba cerca del puesto y de alguna manera había una conexión de radio abierta con otras fuerzas. Entendí dónde estaba el problema y logré arreglarlo. Pero no noté que una metralla había entrado en mi pierna. Bajé a la sala de radio y me preguntaron qué pasaba con mi pie. Lo miré y vi sangre alrededor, era la primera vez que me herían, naturalmente estaba estresado.

Un segundo evento ocurrió en la operación Pilar Defensivo. Me asignaron para ser ayudante temporal en el Cuerpo de Blindados y por las noches dormía en mi automóvil. Una noche, los soldados de reserva de la unidad me llamaron y me dijeron que iban a recogerme para ir a una barbacoa y que me regresarían por la mañana. A la mañana siguiente recibí innumerables llamadas telefónicas. Cuando regresé, vi que mi auto había desaparecido por un mortero que había caído, e inmediatamente pensé en qué le habría pasado a la nueva afeitadora que acababa de comprar, y en que esa fue precisamente la noche en que había ido a la barbacoa. Fue un milagro”.

Le pregunté a I. si durante su servicio militar descubrió y estuvo expuesto a cosas sobre la sociedad israelí y el Estado que no supiera antes de su servicio. I. apunta que lo primero que descubrió fue su identidad.

“¿Quién soy yo? Si no me hubiera unido al Ejército, me habría quedado como otros miembros de mi clase que no forman parte de sus raíces del pueblo judío, porque en las escuelas no nos enseñan nada sobre la historia de los cristianos en Tierra Santa. Nada sobre las raíces judías ni las raíces arameas, ni acerca del negativo período de los Cruzados. Mis amigos no se conocen a sí mismos. Al final comprendí que había cosas que afectaban a la sociedad. La sociedad israelí los ve como árabes, ya que muchos de ellos se miran a sí mismos de esa manera, y esto es un error histórico y una vergüenza. Es una pena que una persona no se conozca a sí misma”.

La segunda cosa a la que refiere se relaciona con las FDI, al sostener que los soldados no saben y no entienden lo que es una minoría.

“Cada vez más soldados aprenden (pero no lo suficiente) qué son los drusos, los beduinos y circasianos. Este es un tema que necesita mejoras. En cuanto a la pertenencia al ejército, los beduinos y los musulmanes tienen a alguien que los ayuda. Los drusos y los circasianos tienen un cuerpo fuerte y organizado. Los cristianos no tienen una dirección fuerte y organizada, ni suficiente. Si estoy en el curso de oficiales, visito a Dalit al-Carmel para conocer a los drusos; Zarzir para conocer a los beduinos, pero no visito ningún lugar para encontrarme con cristianos. En las unidades donde los soldados cristianos sirven la conciencia ha aumentado, pero en las unidades donde no hay cristianos alistados hay ignorancia [sobre el tema]”.

El servicio en el Ejército, como se dijo, influyó también en el ámbito personal y familiar.

“Estudié en una escuela de nerds. Solo estudiábamos y estudiábamos y no desperdiciábamos el tiempo, estudiábamos todos los días, excepto los domingos, no había vida social. El ejército me ayudó a entender más sobre una visión completa del sistema. El servicio causó que los temores se relajaran. No soy una persona que se disuade cuando alguien me amenaza verbalmente. No tengo miedo, incluso cuando voy en uniforme al pueblo árabe de Nazaret. A veces camino deliberadamente en uniforme en tiendas de cristianos que aprenderán que no hay nada que temer. Hay un oficial cristiano en Nazaret que cuando terminó el servicio abrió un café. Trataron de pedirle dinero por protección (musulmanes) y no tuvieron éxito. No tuvo miedo y no se dio por vencido, en comparación con otros cristianos que no sirvieron en las FDI y pagaron por la protección. Mi hebreo ha mejorado mucho y me siento muy conectado con la sociedad israelí.

Mis hijos estudian en escuelas judías porque ya he descubierto que en la escuela en la que estudié, así como en otras escuelas cristianas privadas y en escuelas públicas en el sector árabe no aprenden nada sobre su identidad y sus raíces. Nada sobre la circuncisión de Jesús en el Belén judío y nada sobre las vidas de los cristianos en Tierra Santa antes de la conquista árabe-musulmana. ¿Por qué, por ejemplo, no hay cristianos en Deir al-Assad? (un pueblo árabe musulmán en el norte de Israel). Deir es “monasterio” en árabe. ¿Dónde están los cristianos? Enseñan sobre decoraciones de árboles, enseñan canciones, algunas oraciones también son importantes, pero aparte de eso nada, simplemente no enseñan la verdad. Además, encontré un problema en la escuela donde estudié, donde se nombró a un nuevo subdirector. Una vez me vio en uniforme y me pidió que no fuera más a la escuela con mi uniforme. Fue un retroceso para la escuela. Yo no quiero que mi hijo esté en una escuela extraña a él, que lo acose, y prefiero que mi hijo esté en una escuela judía para aprender sobre sus raíces primigenias.

Hay fuertes elementos en la comunidad cristiana y el sector árabe que quieren que permanezcamos ignorantes, quieren una ruptura entre cristianos y judíos, quieren separarnos del Estado. A mi familia cercana y lejana logré acercarlos a la importancia de conectarse con el Estado de Israel. Para romper el estigma de que el Estado nos persigue. Un estigma que se convirtió en un mito. Mi hermana se alistó en el Ejército, todos los que vinieron después de mí se unieron al Ejército. No es una pregunta en nuestra familia si nos alistamos o no, es obvio”.

Como alguien que ha hecho historia y se convirtió en el primer cristiano en el rango más alto hasta la fecha en las FDI, ¿crees que tienes la responsabilidad de servir como un ejemplo personal para los jóvenes cristianos?

“Sí, te diré por qué. Porque muchos cristianos se mostraron desdeñosos y dijeron que no me dejarían ascender y, antes que nada, llegué a donde estoy por mi cuenta. Contribuí mucho a las FDI con mi conocimiento, como jefe técnico, en asuntos que pueden fortalecer las capacidades de las FDI para lo que nos espera en el futuro.

Y en el aspecto profesional, me considero una persona que también viene para hacer desaparecer este estigma. Cuando vean que los cristianos avanzan y logran rangos, esto les dará más motivación. En la realidad de hoy, no siento diferencia entre un judío y yo mismo o cualquier otra minoría. Todos somos iguales y todos avanzamos según nuestro aporte. Desearía que la sociedad civil viviera sin diferencias como lo es hoy en el Ejército. Vamos a llegar a eso lentamente”.

¿En los últimos años ha habido un aumento en el número de reclutas cristianos? ¿Cuál es la motivación?

“Las redes sociales contribuyeron mucho a exponer la verdad y a entregar la información. La mayoría de los medios israelíes no son interesantes, los medios árabes son antisociales y las redes sociales que exponen las mentiras de los medios convencionales contribuyeron a la verdad. Este tema no es de interés para la mayoría de los medios israelíes y los medios árabes son opuestos. Lo que ayuda a exponer la verdad son las redes sociales, que exponen las mentiras de los medios convencionales. Fue un sector que contribuyó en gran medida al proceso.

También debemos agradecer a los judíos que participaron en el proceso, a organizaciones como el Movimiento Im Tirtzu, que se unieron al esfuerzo para impulsar y promover las demandas de los cristianos. También a elementos del Ministerio de Defensa y de la Administración de Minorías en las FDI.

Ayuda que hoy exista una oficina para los soldados cristianos, aunque esto es solo el comienzo y no es lo mismo que con otras minorías, pero no ocurrió sino hasta hace seis años. Hombres retirados de las FDI, oficiales superiores, activistas, movimientos y organizaciones que están trabajando e impulsando este importante tema, que debería ser un interés nacional del Estado de Israel. Veo cómo los soldados cristianos se han convertido en israelíes. Estoy emocionado por esto, porque estamos avanzando y seremos parte de aquellos que defienden la Tierra Santa”.

¿Qué crees que debería hacerse para aumentar aún más los números?

“Como militar, me referiré en primer lugar a lo que debe hacerse en este asunto dentro del Ejército. El tema de la educación debe abordarse en relación con los cristianos arameos. Enfatizar esto en los cursos de las FDI. Visitar, ver y escuchar, hacer la conexión. Actualmente en Gush Halav hay un sitio adecuado. Tendremos que presionarlo. Creo que un Cuerpo de Educación estará involucrado en la misión. En el Comando del Norte esto ya está funcionando bien.

Además del Ejército, el énfasis debe estar en la educación. La educación en escuelas cristianas y en las públicas. Tenemos que cambiar el plan de estudios y enseñar sobre nuestra historia, [de] los cristianos, no tengo ningún interés en dañar a los árabes, pero no acepto ser afectado, no puede ser que los cristianos no aprendan su historia. En Belén, bajo la Autoridad Palestina, incluso podemos encontrar pocas escuelas que enseñan sobre la historia de los cristianos arameos y el idioma arameo, y aquí no tenemos nada. ¿Cómo fortalecer nuestra conexión con la Tierra, el pueblo y el Estado judío? Esta es la base.

Junto con la educación está el tema de la seguridad civil. Debemos tener a alguien que llame la atención sobre todo lo que sucede en las ciudades y pueblos árabes. Cuando la seguridad no es fuerte, Israel es percibido como débil y el impacto es negativo. Los cristianos, la mayoría de los cuales viven en ciudades árabes, deben ver que el Estado de Israel es fuerte, que las FDI son fuertes y que lo que falta, el problema de la identidad, se superará solo a través de la educación”.

¿Crees que el alistamiento de los cristianos debería ser regulado por la ley como en el caso de los judíos, drusos y circasianos? ¿Ahora o en el futuro?

“En este momento, no hay necesidad de tal ley, debido a las amenazas a los cristianos. Porque en una comunidad árabe donde no hay una mayoría cristiana, hay un problema de seguridad para las familias. Si existiera un castigo grave, soberanía y aplicación real de la ley contra las amenazas, entonces diría que necesitamos esa ley, pero todavía no estamos allí. Tomará tiempo. Hay necesidad de mayor castigo y aplicación. Las cosas tienen que ir juntas.

Pienso y espero que poco a poco todo va a funcionar bien. Mientras tanto, el desarrollo es bueno. Mi primo se alistó hace unos meses. Alistarse a pesar de los anti-Israel. Los cristianos también deben estar libres de temor. Pero cualquiera que no se sienta listo para servir en el Ejército, debe ser voluntario para el Servicio Nacional, esto también es importante. Cualquiera que venga al Ejército debe sentir que es un derecho y no un deber, y esto debe tomarse en serio y no como uno hubiera deseado. Debo señalar en este contexto que los mejores soldados que tuve fueron los judíos ultraortodoxos”.

¿Qué les dice a aquellos que todavía eligen no servir, sin importar cuáles sean las razones?

“Sin el Estado de Israel los cristianos no tienen conexión con esta tierra, y aquellos que sienten que no pertenecen deben empacar y abordar un vuelo, porque si no hay un Estado de Israel ninguna minoría puede vivir aquí. Hay cristianos que piensan que son árabes que vinieron con los musulmanes. Eso no es fácil de cambiar, es lo que se les ha enseñado durante años y años. No es fácil alejarse de eso. Ciertamente no fue fácil cuando no había redes sociales ni libre información. Así es como se educó a la gente. Árabe-musulmán de cientos de años. No es fácil de cambiar. Hoy en día puedes conversar con cristianos en el Medio Oriente que mantuvieron su identidad y eso ayuda”.

¿Qué les dice a aquellos que quieren servir pero con condiciones, no quieren en el Ejército pero quieren trabajar en la Policía?

“Las bases de este servicio es obligatorio: FDI, Policía Fronteriza, Policía, Servicio Nacional. Lo haces por el lugar donde vives, el Estado, la sociedad, la familia. Primero debes hacerlo y luego podrás venir con exigencias. Pero al mismo tiempo se debe dar incentivos. Los cristianos todavía no tienen incentivos específicos. Por ejemplo, el Estado otorga becas a los árabes, independientemente de quién sirvió o contribuyó al Estado y también a los que no lo hicieron. ¿Por qué no dar becas a los cristianos? ¿Dónde está la acción afirmativa para los cristianos y las minorías que se ofrecieron como voluntarios y sirvieron? Hace falta. Este problema también existe en la aceptación del trabajo, no hay ninguna acción afirmativa a favor de aquellos que se ofrecieron como voluntarios y sirvieron. Es absurdo y socava la motivación y dificulta el reclutamiento y la integración”.

¿Qué crees que debería hacer el sector judío para ayudar en el proceso de reclutamiento e integración?

“El sector judío debe estar preparado para el reconocimiento, que si alguien escucha un nombre como el mío, entonces no está bien sacar conclusiones adelantadas, estigmatizar debido al nombre, nunca juzgar un libro por su cubierta. La sociedad israelí está cambiando y si los judíos nos conocen mejor a los cristianos apoyarán y alentarán a quienes contribuyen. Si el sector privado toma medidas prácticas y prefiere en el mercado laboral a los cristianos y minorías que se ofrecieron como voluntarios, esto contribuirá a todo el tema del reclutamiento y la integración”.

¿Dónde le gustaría ver a la comunidad cristiana en Israel en 10 años?

“Quiero verlos conectados a la Tierra y al Estado, levantar la bandera de Israel y la bandera de los arameos. Pertenecer al Estado como comunidad, como un colectivo que pertenece a la sociedad israelí, una de sus diversidades con su singularidad. Pero uno que es parte del camino”.

El mundo cristiano está dividido, hay quienes apoyan Israel, principalmente la corriente evangélica (pero no solamente) y están los opositores. ¿Qué creen que pueden hacer los partidarios cristianos de Israel para ayudar en este positivo proceso de los cristianos en Israel?

“La mayoría de los clérigos cristianos en Israel tienen miedo de decir lo que piensan, incluso si piensan como yo, por lo que es importante que los cristianos del mundo y el clero cristiano del mundo brinden el apoyo espiritual. Deben venir a nuestros pueblos y aldeas, a las comunidades, a las familias, para conocernos, para unirnos, para celebrar la Navidad juntos, aquí en Israel, la Tierra Santa. Y materialmente, vemos su importante apoyo al Estado de Israel y a la sociedad israelí en todo tipo de proyectos y organizaciones y espero que también apoyen nuestros proyectos. Proyectos de becas, días de diversión y consolidación para los jóvenes cristianos, proyectos de educación para enseñar sobre nuestras raíces históricas, nuestra historia, nuestra conexión con el pueblo judío y la Tierra de Israel, que aprendan y fortalezcan su hebreo, lo cual es muy importante. Es muy importante que los jóvenes y los soldados cristianos vean que el mundo cristiano, de iglesias de todo el mundo, aprecien su servicio, que es lo que falta aquí”.

¿Y qué les diría a las organizaciones judías en Israel y en todo el mundo y a las organizaciones de la iglesia cristiana, como el Consejo Mundial de Iglesias, que operan en Israel, contra Israel, siguiendo y documentando a los soldados y la Policía e incluso llamando “palestinos” a los cristianos en Israel?

“En primer lugar, les digo a los cristianos en el mundo: no escuchen a los medios de comunicación árabes e internacionales ni a nadie que publique propaganda contra el Estado de Israel. Contesten la llamada, vengan a vernos, reúnanse con nosotros y escúchennos. No sean ignorantes. Averigüen qué les sucede a los cristianos en el Medio Oriente y entiendan por qué es importante que exista el Estado de Israel. Dejen de interferir en las relaciones entre judíos y cristianos usando mentiras, fraudes y libelos de sangre que difunden.

Y a las organizaciones judías les digo que no sean inmorales. Deben entender por qué es importante para el pueblo judío tener un Estado y que ese sea el único país en el Medio Oriente que permita a los cristianos vivir en paz, libertad y seguridad. Entonces, en lugar de dañarlo, debilitarlo y convertirlo en una presa fácil para el terror y los enemigos que lo rodean, deben estar orgullosos del Estado judío y democrático que defiende a sus minorías”.

¿Que sigue?

“Tengo la intención de permanecer en las FDI, avanzar, contribuir lo más que pueda. Hace unos meses participé en un gran entrenamiento militar en el Norte, donde fui uno de los líderes. Siento que he contribuido y que la capacitación me ha ayudado a saber cómo actuar más adelante. También debo agregar que no siento inquietud, estamos listos para cualquier escenario”.

Amit Barak fue uno de los iniciadores del movimiento histórico para integrar a los cristianos en las FDI y la sociedad israelí. Amit es un experto en relaciones entre cristianos y judíos en Israel y en el extranjero.