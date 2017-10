Encuesta: el Likud sigue primero pero le costaría formar coalición

Una encuesta de Canal 10 indicó que el partido Likud del primer ministro Biniamín Netanyahu terminaría primero en nuevas elecciones a pesar de las investigaciones de corrupción que involucran al primer ministro, mientras que el ultraortodoxo partido Shas, hace mucho tiempo influyente en la política israelí, sería expulsado de la Knéset.

El Likud sería el partido más grande con 26 escaños, menos que los 30 que tiene en la actual Knéset. Si los resultados de la encuesta se replican en una elección, el Likud podría tener más dificultades para formar una coalición que en el pasado reciente, sin embargo.

A pesar de que Netanyahu fue directamente investigado en dos casos de corrupción y una serie de sus colaboradores cercanos están involucrados en otra investigación sobre la compra supuestamente ilícita de submarinos de Alemania, la encuesta sugirió que un mayor número de israelíes preferiría que el Likud manejara el país.

La mayor sorpresa de la encuesta es que el partido ultraortodoxo sefardí Shas, solo ganaría suficientes votos para tres escaños y, por lo tanto, no llegaría a la Knéset dado el umbral actual (un partido necesita el 3,25% de los votos nacionales para ingresar a la Knéset de 120 miembros).

Si bien Shas fue alguna vez un socio clave de la coalición tanto para los gobiernos de derecha como de izquierda y ganó hasta 17 escaños en las elecciones de 1999, ha estado plagado de luchas internas desde que el fundador del partido y ex Rabino Jefe Sefardí Ovadia Yosef murió en 2013.

También hay una investigación de corrupción sobre el ministro del Interior Deri, que fue interrogado por la policía en septiembre por quinta vez. Es sospechoso de desviar cientos de miles de shekels de fondos estatales a ONGs dirigidas por miembros de su familia inmediata, así como presuntos fraudes fiscales relacionados con la venta de apartamentos a su hermano.

Su esposa, Yaffa Deri, también ha sido interrogada por sospechas de que usó dinero donado a sus organizaciones sin fines de lucro para comprar bienes raíces.

Deri, que estuvo 22 meses en prisión de 2000 a 2002 por aceptar sobornos durante un período anterior como ministro del Interior en la década de 1990, ha negado haber cometido una falta por parte de él o de su esposa.

Likud fue seguido en la encuesta por el centrista Yesh Atid de Yair Lapid, que terminaría segundo detrás de Likud con 21 escaños.

La alianza Campo Sionista, encabezada por el nuevo líder laborista Avi Gabbay, ganaría 20 escaños, según la encuesta del Canal 10, por debajo de su recuento actual de 24 escaños en la Knéset.

Gabbay recientemente ha estado tratando de mover al partido al centroderecha, aparentemente sin ningún impacto inmediato.

Después de Campo Sionista le sigue la Lista Conjunta (Árabe), con 12 escaños, uno menos de los que tiene actualmente.

El partido derechista Habait Hayehudí, que tiene ocho escaños, ganaría 10, mientras que el partido izquierdista de oposición Meretz ganaría siete, por encima de los cinco escaños que ahora posee.

Después de Meretz le sigue el partido Kulanu del ministro de Finanzas Moshé Kahlon, que pasaría de diez escaños a siete. El partido Israel Beitenu del ministro de Defensa Avigdor Liberman agregaría uno para terminar con seis.

El partido ultraortodoxo lituano Judaísmo Unido de la Torá, también ganaría seis escaños.

El 17 por ciento de los encuestados, mientras tanto, dijo que aún no había decidido o no sabía por quién votar, mientras que el ocho por ciento dijo que no votaría.

Si los resultados de la encuesta fueran precisos en las próximas elecciones, el Likud y sus aliados naturales tendrían más dificultades que en el pasado reciente formando una coalición, ya que Likud, Habait Hayehudí, Kulanu, Israel Beitenu y Judaísmo Unido de la Torá reunirían solo 55 de los 120 asientos de la Knéset entre ellos, mientras que Yesh Atid, Campo Sionista, la lista árabe y Meretz podrían reunir un bloque de 60 asientos.

Cuando se les preguntó quién era su primer ministro preferido, el 28% dijo Netanyahu, el 11% dijo Lapid, el 11% dijo Gabbay, el 6% dijo que el ex primer ministro laborista Ehud Barak y el 5% dijo Naftali Bennett. La encuesta estuvo compuesta por 619 encuestados, entre ellos 508 judíos y 111 árabes. No se proporcionó ningún margen de error.