En Bat Yam: La fiesta de los Musicales

Tres estrenos y una gran apertura

El “Fiesta de Musicales” que se llevó a cabo en el Heijal Hatarbut de Bat Yam fue un evento muy digno y de excelente crítica, ya sea por el altísimo nivel de las 3 obras que concursaron tanto en la parte musical como en la dramática. Excelentes compositores, excelente dramaturgia y destacada actuación en todos ellos. Y todo gracias a la iniciativa de Uri Paster que hace 4 años puso en práctica este proyecto asistido por la municipalidad de Bat Yam. El intendente Joseph Bachar declaró: “El festival de musicales es la corona de eventos culturales” en Bat Yam y Uri Paster dijo que “El cuarto festival musical logró producir un lenguaje original de teatro musical ya que a través de un trabajo audaz e innovador crece una nueva esperanza.”

El musical ganador fue como ya se presentía aún antes de su anuncio el musical “Sirot Budapest”, que recibió una subvención de 50.000 shékels por parte del Ministerio de Cultura y Deporte y se presentó en el escenario del Teatro Hacameri y seguramente seguirá en cartel. Barcos de Budapest, dirigida por Lichi Beckerman es una pieza original de Roey Cohen, Nir Faibel y Assaf Shlomo que ganaron el primer premio por la dramaturgia y Rami Baruch fue premiado merecidamente como el mejor actor.

Rona Lee Shimon recibió por su actuación una mención especial. El musical ocurre en 1940 en un campo de trabajo en la frontera de Hungría. La relación entre el comandante del campo húngaro con un judío ex constructor de barcos, conduce a un doloroso encuentro con el pasado y el futuro.

La obra “Sulika” creada por Maor Savage que ganó el premio a la mejor música junto a Tair Sivoni, que recibió el premio al mejor texto y Nasreen Kadri, recibió el premio a la mejor actriz, ya que sorprendió al público y al jurado con la combinación de canción y actuación. Cuenta la travesía de un grupo de turistas por el año 1834 a través de una historia real sobre una niña judía en Tánger que tuvo que luchar por sus principios. Otra mención se otorgó a Rafi Weinstock por la excelencia de su actuación en el musical “Los mandamientos”, de Jazmín Even e Ido Seter, dirigido por Amir Wolf. Basada en Scholem Asch.

No podemos dejar de destacar también el show de apertura de este festival titulado “De Musical en Musical” en el que se presentaron fragmentos de las piezas ganadoras del pasado y canciones interpretadas por Daniela Lugassi junto a Hani Nahmias y Adi Cohen estrellas pemiadas en ediciones anteriores de Fiesta de Musicales. Y muy emocionante fue en este marco y con brillo de nostalgia, la entrega de premios a estrellas musicales de los años setenta a Edna Goren, Arie Moscona y al legendario Dori Ben Zeev que regalaron al público canciones de las obras que protagonizaron anteriormente. ■