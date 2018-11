¿Elecciones ya? ¿Elecciones después?

Benito Roitman

Todo parecía indicar que en unos pocos meses más, quizás en marzo del año próximo, habría elecciones anticipadas en Israel. Resulta extraño, sin embargo, hablar de elecciones anticipadas, puesto que las elecciones normales se hubieran llevado a cabo sólo unos meses después, en noviembre de 2019, pero es de todos conocido que a todos los efectos la coalición del gobierno ha estado a punto de disolverse, y si no se ha disuelto aún, la actual administración cuenta ya con sólo 61 miembros en la Knéset que puedan apoyarla (hasta ahora). Los motivos inmediatos que han llevado a la coalición al borde de la quiebra –o al menos los motivos manejados públicamente- giran alrededor de la forma en que se han manejado los temas de seguridad y en particular del modo en que se han desarrollado los últimos enfrentamientos con Gaza –la incursión de inteligencia israelí fallida, que habría actuado como detonante; la cohetería lanzada sobre el sur de Israel desde Gaza (cerca de 500 cohetes en dos días), las respuestas militares israelíes y el acuerdo de alto al fuego alcanzado. Los medios están llenos de las declaraciones del Ministro de Defensa renunciante, Avigdor Liberman, de las amenazas de renuncia del Ministro del Educación Naftali Bennett y de su partido (amenazas ya retiradas, por ahora) y de las declaraciones del Primer Ministro, Benjamín Netanyahu, todas referidas al tema e la seguridad, exclusivamente.

Es así que el telón de fondo de estas elecciones anticipadas, por ahora postergadas –es decir, el conjunto de circunstancias que las habrían estado haciendo posibles, e incluso inevitables- es descrito en todos los medios (prensa, radio televisión y aún redes sociales) en términos de seguridad; y las posiciones sobre cómo esa seguridad se habría mantenido o se habría deteriorado, sobre cómo y quien (o quienes) podría asegurar la tranquilidad de las poblaciones y de los pobladores del sur, son las que dominan la discusión. Y las encuestas que inmediatamente se han llevado a cabo confirman lo anterior: preguntados si los recientes desarrollos políticos justifican la convocatoria a elecciones anticipadas, 53% contestan por la afirmativa y 32% por la negativa (15% no saben o no responden).

Pero mirando más de cerca lo que está sucediendo (o quizás tomando distancia, para obtener una perspectiva más amplia y objetiva) es preciso señalar que el verdadero telón de fondo de estas eventuales elecciones anticipadas, si estas tienen lugar, no es –no debería ser- el tema de la seguridad. Porque lo que verdaderamente importa, en estas elecciones o en cualquier circunstancia, es aceptar la existencia de alternativas reales –y su puesta en práctica- para alcanzar soluciones de fondo en el largo e inacabable conflicto israelí-palestino, que sí habrán de incluir temas de seguridad, pero sólo como parte de un escenario mayor. Porque en el correr de estos días, al mismo tiempo que una buena parte de nuestros políticos –¡y de esta sociedad!- clamaban por medidas fuertes, buena parte de los medios han reconocido que, de continuar con el presente estatus quo, la repetición de estos encuentros bélicos en Gaza es sólo cuestión de tiempo.

Claro está que el Primer Ministro Benjamín Netanyahu, no quiere, ahora, elecciones anticipadas, como le enfatizó en su última aparición pública; y aunque sus motivos reales pueden estar más relacionados con situaciones personales que con razones de Estado (por ejemplo, con el temor de que en poco tiempo más sea acusado formalmente en los llamados casos 2000 y 4000, y/o con el temor de estar perdiendo poder), su discurso continúa centrado en la seguridad –y por supuesto en su imagen como el único que puede garantizarla (así lo dice y lo repite en toda oportunidad). En la apertura de la reunión del gabinete de ministros de este domingo (18 de noviembre) señaló que; “En un periodo sensitivo para nuestra seguridad, no necesitamos (una elección anticipada) y sabemos lo que sucede cuando algunos elementos en un gobierno de derecha llevan a que el gobierno sea derrocado, como en 1992 y 1999, lo que nos trajo el desastre de Oslo y el desastre de la (segunda) Intifada” (en su última aparición pública en televisión repitió estos conceptos, casi palabra por palabra). Lo que no está claro es porqué este período es más sensitivo para la seguridad que otros por los que este país ha pasado –de hecho, la historia de Israel está plagada de esos períodos. Y el salir de esas situaciones de manera permanente no se logra por la fuerza sino a través de negociaciones y acuerdos, difíciles y penosos, sí, pero necesarios.

Vale la pena detenerse aquí sobre el creciente uso –apologético- del término de “gobierno de derecha”. Aparentemente a nadie parece importarle demasiado qué es lo que significa y hacia dónde apunta. Y sin embargo, es en su nombre que se ignora la posibilidad de negociaciones de paz, y es en su nombre que se califica de traición a todo lo que se opone a sus acciones. Pero más allá de estas consideraciones, este calificativo de derecha con que el actual gobierno se enorgullece, es el mismo que se atribuyen partidos políticos como el Frente Nacional en Francia, la Alternativa para Alemania en Alemania, el Fidesz-Unión Cívica en Hungría, el Partido de la Libertad en Austria, etc. Para circunstancias como ésta, la sabiduría popular ha sabido expresarse bien, con dichos como: “Dime con quién andas y te diré quién eres”.

En todo caso las próximas elecciones, esas que se vienen preanunciando hace ya un tiempo y que habrían tenido lugar en unos cuantos meses (pero también las que se llevarían a cabo en la hipótesis de que este gobierno continúa hasta su término normal, en noviembre de 2019) podrían conducir a dos tipos de resultados: El actual gobierno, con Netanyahu al frente, manejará seguramente esas elecciones como una especie de referéndum centrado en los temas de seguridad, en quien está más capacitado para conducir esos temas y en el recurrente uso de la potencia bélica para mantener la “tranquilidad”. Y es muy probable que sus resultados sean la reinstalación en el gobierno, con variantes poco significativas, de la actual coalición de derecha.

Pero si la oposición lograra enfrentar el discurso del gobierno y centrara los temas de las contiendas electorales alrededor de un programa de negociaciones para alcanzar la paz (recordemos que el Gobierno del Presidente Trump ha anunciado la inminente presentación de su propuesta de plan de paz), estaría arrebatando la iniciativa al gobierno actual y aumentando sus chances electorales. Y más aún si su programa ofreciera el reforzamiento de las instituciones democráticas –cuya integridad está amenazada por los empujes iliberales de un gobierno de derecha y aportara soluciones para mejorar significativamente los indicadores sociales

Puede decirse que lo anterior no es más que una expresión de deseos, y no le faltaría razón a quien así opinara. De hecho, lo anterior chocaría con lo que comúnmente se conoce como realpolitik, que se define como el tipo de política que se basa en objetivos prácticos más que en ideales. Y sin embargo…