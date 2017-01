El terrorista de la masacre de París dice que “no tiene vergüenza”

Salah Abdeslam, el único presunto jihadista que participó en los atentados de París del 13 de noviembre de 2015 que está en prisión, muestra su religiosidad en una carta a una mujer que le ha escrito a la cárcel, a la que también dice que no tiene vergüenza de lo que es.

La misiva, de la que “Libération” publica una parte de su contenido, fue incorporada a la instrucción judicial el pasado 11 de octubre después de que los responsables de la prisión de Fleury Mérogis en la que está internado la leyeran, como lo hacen sistemáticamente con todos los mensajes que envía al exterior.

Abdeslam, que ha mantenido un silencio total ante el juez instructor desde su llegada a Francia el 27 de abril tras ser arrestado el mes anterior en Bruselas, contesta en ella a una mujer que le había enviado varias cartas, y parece dar cuenta de su estado de ánimo.

“En primer lugar, no tengo miedo de que salga algo de mí porque no tengo vergüenza de lo que soy y, además, qué se podría decir peor de lo que ya se dice”, señala el presunto terrorista de 26 años, que comete algunas faltas de ortografía.

Considera “sincera” a su interlocutora -de la que “Libération” dice no conocer su identidad, y sólo que su última carta tenía estampillas de una oficina de correos del departamento de Côte d’Or, en el centro de Francia- y por eso le pregunta por sus intenciones.

“Es -precisa- para asegurarme de que no me quieres como si fuera ‘una estrella o un ídolo’, porque recibo correos de ese tipo que no me parecen bien porque el único que merece que lo adoren es Alá, señor del universo”.

En esa línea de las alusiones religiosas, afirma que él es “musulmán, es decir, “sometido a Alá”.

Y pregunta a la mujer si ella misma también es “sumisa” y, en caso de que no, le pide que se dé prisa en arrepentirse y someterse a Alá: “No escuches a la gente, sino las palabras de tu señor. Él te guiará”.

A Abdeslam se considera uno de los responsables de la logística de la cadena de atentados en París que en la noche del 13 de noviembre de 2015 causó la muerte de 130 personas y varios cientos de heridos.

El diario, que cita como fuente a “un buen conocedor”, indica que en su celda recibe numerosos correos de católicos que lo interrogan sobre su fe religiosa, pero también de mujeres que le declaran su amor y quieren tener un hijo con él, así como abogados que se proponen para defenderlo. EFE