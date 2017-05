El terrorismo persiste porque funciona

Alan M. Dershowitz

Cada vez que un horrendo ataque terrorista martiriza a víctimas inocentes, nos retorcemos las manos y prometemos aumentar la seguridad y tomar otras medidas preventivas necesarias. Pero no reconocemos cómo amigos y aliados en realidad desempeñan un papel muy importante en alentar, incentivar e incitar al terrorismo.

Si queremos tener alguna posibilidad de reducir el terrorismo, debemos llegar a su causa raíz. No es la pobreza, la privación de derechos, la desesperación o cualquiera de las otras excusas abusivas ofrecidas para explicar, si no para justificar, el terrorismo como un acto de desesperación.

Es cualquier cosa menos todo eso. Muchos terroristas, como los que participaron en los ataques del 11-S, fueron educados, en situación económica holgada, e incluso exitosos. Tomaron una decisión racional de costo-beneficio para asesinar a civiles inocentes por una simple razón: creen que el terrorismo funciona.

Y trágicamente tienen razón. La comunidad internacional ha recompensado al terrorismo mientras castiga a quienes intentan combatirlo por medios razonables. Todo comenzó con la decisión de Yasser Arafat y otros grupos terroristas palestinos de emplear la táctica del terrorismo como un medio primordial para llevar la cuestión palestina a la vanguardia de la preocupación mundial. Sobre la base de los méritos y deméritos del caso palestino, no merece esta estatura. El tratamiento de los tibetanos por China, los kurdos por la mayoría del mundo árabe y el pueblo de Chechenia por Rusia ha sido o al menos tan malo como el palestino. Sin embargo, la respuesta a sus protestas ha sido ignorada en gran medida por la comunidad internacional y los medios de comunicación, ya que en su mayoría buscaban remedios dentro de la ley y no a través del terrorismo.

La situación palestina ha sido diferente. El secuestro de aviones, los asesinatos de atletas olímpicos en Munich, el asesinato de niños israelíes en Ma’alot y las muchas otras atrocidades terroristas perpetradas por terroristas palestinos han elevado su causa por encima de todas las demás causas en la comunidad de derechos humanos. Aunque los palestinos aún no han llegado a un estado -porque rechazaron dos veces las generosas ofertas de Estado- su causa aún domina las Naciones Unidas y numerosos grupos de derechos humanos.

Otros grupos con reclamos han aprendido del éxito del terrorismo palestino y han emulado el uso de esa táctica bárbara. Incluso hoy, cuando la autoridad palestina afirma rechazar el terrorismo, recompensa a las familias de los terroristas suicidas y otros terroristas con grandes paquetes de compensación que aumentan con el número de víctimas inocentes. Si el autor de la masacre de Manchester hubiera sido palestino y si la masacre hubiera tenido lugar en un auditorio israelí, la Autoridad Palestina habría pagado a su familia una pequeña fortuna por asesinar a tantos niños.

Hay un nombre para personas y organizaciones que pagan a otras personas por matar a civiles inocentes: se llama accesorio al asesinato. Si la mafia ofrecía recompensas para matar a sus oponentes, nadie simpatizaría con quienes hicieron la oferta. Sin embargo, el liderazgo palestino que hace lo mismo es bienvenido y honrado en todo el mundo.

La Autoridad Palestina también glorifica a los terroristas al nombrar en su homenaje parques, estadios, calles y otros lugares públicos después de los asesinos masivos de niños. Nuestro “aliado” Qatar financia a Hamás, que los Estados Unidos han declarado correctamente como una organización terrorista. Nuestro enemigo, Irán, también financia, facilita y alienta el terrorismo contra Estados Unidos, Israel y otras democracias occidentales, sin sufrir ninguna consecuencia real. Las Naciones Unidas glorifican el terrorismo al situar a los países que apoyan al terrorismo en altas posiciones de autoridad y honor y al dar la bienvenida con los brazos abiertos a los promotores del terrorismo.

Por otro lado, Israel, que ha guiado al mundo en sus esfuerzos por combatir el terrorismo por medios razonables y legales, es atacado por la comunidad internacional más que cualquier otro país del mundo. Los promotores del terrorismo son tratados mejor en las Naciones Unidas que los opositores al terrorismo. La táctica de desinversión del boicot (BDS) está dirigida solamente contra Israel y no contra las muchas naciones que apoyan el terrorismo.

El terrorismo continuará mientras continúe dando frutos. Los frutos pueden ser diferentes para diferentes causas. A veces es simplemente publicidad. A veces es una herramienta de reclutamiento. A veces produce concesiones como lo hizo en muchos países europeos. Algunos países europeos que ahora han sido plagados por el terrorismo incluso liberaron terroristas palestinos capturados. Inglaterra, Francia, Italia y Alemania estaban entre los países que liberaron terroristas palestinos con la esperanza de prevenir ataques terroristas en su tierra. Su táctica egoísta e inmoral fue contraproducente: sólo les hizo convertirse en objetivos aún más atractivos para los terroristas asesinos.

Pero no importa cómo funciona el terrorismo, la realidad que es efectivo, lo que hará que sea difícil, si no imposible detener su propagación maligna en todo el mundo. Para que no funcione, el mundo entero debe unirse para nunca más gratificar el terrorismo y castigar siempre a quienes lo facilitan.