El sospechoso del ataque en Jacksonville fue identificado como David Katz de 24 años

Tres personas, incluyendo el sospechoso, murieron y otras once más resultaron heridas en un tiroteo registrado en un restaurante de un centro comercial en Jacksonville, en el norte de Florida, donde se disputaba un torneo de un popular videojuego de fútbol americano.

En conferencia del prensa, el alguacil de la ciudad floridiana, Mike Williams, informó de que el sospechoso fue identificado como David Katz, de 24 años y procedente de Baltimore (Maryland).

La revista Forward reportó que Katz era judío.

En total, nueve personas fueron trasladadas en ambulancia a centros médicos cercanos y otras dos lo hicieron por sus propios medios, y su estado es estable. Nueve de ellas recibieron al menos un impacto de bala, explicó el alguacil, que agregó que las otras se lastimaron en su huida.

Williams informó además de que el sospechoso, que participaba en este torneo del videojuego de fútbol americano Madden, utilizó “al menos” una pistola y se suicidó tras el ataque, por lo que siguen investigando los posibles motivos del crimen.

El incidente, del que fue informado el presidente Donald Trump, según la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, fue captado durante una retransmisión de una de las partidas del videojuego de fútbol americano Madden.

En el vídeo se escuchan al menos doce disparos y gritos de los participantes del torneo y se ve cómo el juego se interrumpe de manera abrupta.

El alguacil indicó que el local donde se desarrollaba esta competición no estaba lleno pero sí había un nutrido grupo de personas en su interior.

Aunque en un primer momento la Policía buscó a un segundo sospechoso, finalmente se descartó esta posibilidad tras rastrear la zona, y calificaron de seguro este centro de juegos situado en el Jacksonville Landing, un popular centro comercial con una veintena de restaurantes y unas 70 tiendas y que cada año es visitado por miles de vecinos y turistas.

Steven “Steveyj” Javaruski, uno de los participantes del torneo de videojuegos, aseguró al diario LA Times que el sospechoso formaba parte de la competición y había sido eliminado.

En un mensaje directo en Twitter, este jugador profesional del Madden explicó al rotativo californiano que el sospechoso “atacó a varias personas” antes de suicidarse.

Cerca de 150 personas, entre jugadores y público, estaba previsto que acudiesen este fin de semana al centro de juegos GLHF Game Bar a participar en el Clasificatorio Sureste para los Madden NFL Championship Series, cuyas finales se celebrarán en octubre próximo en Las Vegas.

Electronic Arts, la conocida compañía de videojuegos autora del Madden y que auspiciaba el torneo de Jacksonville, emitió un comunicado en el que aseguraba que estaba colaborando con las autoridades que llevan el caso.

“Esta es una situación horrible, y enviamos nuestras más sinceras condolencias a todos los involucrados”, tuiteó la compañía, responsable de títulos tan conocidos como el FIFA o el NBA Live, entre otros.

Congrats to David Katz, the Madden 17 Bills Championship winner!

Thanks for following along, Bills fans. https://t.co/YHJHzlFElc pic.twitter.com/incdEhLxkT

— Buffalo Bills (@buffalobills) February 27, 2017