El sionismo versus los asentamientos

Jorge Iacobsohn

Además de la ceremonia por los 50 años de los asentamientos judíos en Judea y Samaria (Cisjordania), tuvo lugar otra ceremonia paralela, conmemorando el 120 aniversario del Congreso Sionista celebrado en Basilea, Suiza, en 1897. Este último evento ha pasado sin pena ni gloria, mientras que el primero se ganó la atención mediática.

Inmediatamente después que el primer ministro Biniamín Netanyahu ha finalizado su intervención en la ceremonia del jubileo en Cisjordania, bajó con su helicóptero al Monte Herzl en Jerusalén, donde miles de personas habían estado esperándolo durante 90 minutos. Este evento pasó desapercibido. La ceremonia fue organizada por la Organización Sionista Mundial a un costo de 6 millones de shekels. La mitad del presupuesto provino de la propia organización, el resto de la Oficina del Primer Ministro. Unos pocos legisladores asistieron, en especial el líder de la oposición Isaac Herzog (Campo Sionista). No aparecieron los ministros del gabinete, que estuvieron en la ceremonia del jubileo.

Nos preguntamos por qué los dos eventos fueron programados para la misma tarde al mismo tiempo (7:30 pm), cuando el invitado de honor y el orador principal en ambos eventos fue el primer ministro.

Según informa el periódico Haaretz, la ceremonia en el Monte Herzl se estableció hace tres meses, cuando nadie había oído hablar del evento oficial “estatal” que se celebró en el bloque de asentamientos de Gush Etzion. Pero los legisladores, incluyendo Herzog, sólo recibieron los correos electrónicos sobre el evento del “jubileo de la liberación de Judea, Samaria, el Valle del Jordán y los Altos del Golán” no mucho antes de Rosh Hashaná.

El Estado invirtió 10 millones de shekels en la ceremonia de Gush Etzion – 4 millones más que el evento del monte Herzl.

La coalición gobernante decidió de este modo boicotear un evento que representa a todo el pueblo de Israel, más allá de sus líneas ideológicas, porque consiste en la rememoración del primer Congreso Sionista cuya meta fue construir un hogar para el pueblo judío. Así, el evento del jubileo de los asentamientos representa sólo a una parte de la sociedad israelí –los colonos- y a sus políticos, no todo el gobierno y por supuesto no toda la sociedad israelí. Lo vergonzoso fue no sólo el boicoteo de un evento que merece dignidad estatal –puesto que representa el honor a las bases que fundaron el Estado- sino la conversión de un evento partidario en un evento con dignidad estatal. Otro capítulo más de la degradación populista de la democracia israelí.