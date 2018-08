El Rebelde de la biblia

Isaac Lupa

Cuando leemos y estudiamos la Biblia, nos damos cuenta que en las historias relatadas, muchas nos hablan de guerras, pero no todas son contra un enemigo, algunas son rebeliones, contra militares, en contra guías religiosos, o en contra del gobierno.

Antes de adentrarnos en el tema, veamos lo que el diccionario nos dice sobre rebelión, explicación que mencionare más adelante.

“Rebelión: Pecado y delito contra la seguridad interior del Estado, consistente en el alzamiento armado contra el Gobierno o su autoridad, con ánimo de derrotarlo” (Rebelarse es pecado)

Esta última observación entre paréntesis está incluida en la explicación del diccionario, más adelante comprobaremos que rebeliones si fueron consideradas como pecado.

La biblia desde sus principios nos narra sobre la primera rebelión en la historia.

“El hombre privado de la gloria de Dios y llevado por su orgullo, quiso construir la ciudad y la torre de Babel cuya cima llegase hasta el cielo “Buscaba su gloria personal” “Hagámonos un nombre” (Genesis 11,4)

Los hombres pretendían llegar a Dios, sobre la torre se dice que se encontraba en Babilonia, y que todavía el Rey Nabudonosor la trato de reconstruir.

Veamos cómo interpreta el historiador Flavio Josefo, la epopeya de babel, “sucedió en tiempos del tirano Nimrod, construye una torre para apartar a la gente de Dios, y el convertirse en Dios, no castiga a la gente si no a Nimrod.

Veamos a continuación varios versículos de la biblia en los que mencionan la palabra rebelión, aunque casi todos es la rebelión contra Dios.

Deuteronomio 13:5

Y el tal profeta o soñador de sueños, se le da muerte, ya que ha aconsejado rebelión contra el Señor vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, para echarte del camino por el que el Señor tu Dios te mandó que anduvieras; y quitarás el mal de en medio de ti.

Salmos 106-42-44 dice: “Muchas veces los liberó, más ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad”. (No debemos formar grupos revolucionarios y rebeldes)

Isaías 1-28 dice: “Pero los rebeldes y los pecadores serán quebrantados, y los que dejen a Jehová serán consumidos”

Samuel 1-15-23. Porque la rebelión es pecado de hechicería de idolatría el quebrantar la palabra de Dios. Y por cuanto tu desechaste la palabra del Señor él también te ha desechado para que seas rey.

No son todos los versículos que hablan de rebelión, pero no quiero alargar la escritura, sin llegar al motivo o idea que me llevó a escribir este artículo.

La idea de escribir este artículo viene desde el 16 de junio, (3 de Sivan) ese día en la sinagoga se leyó “Parshat Koraj”. Esta parshá a mí me trae muchos recuerdos, ya que es la parshá que me tocó leer el día de mi bar mitzvá en el año de 1944 a finales de la segunda guerra mundial. Por todas las noticias que llegan de la suerte de los judíos en Europa, no se deben de hacer fiestas.

Por un lado, soy hijo de padres religiosos, es obligatorio subir a la torá en el día que se cumplen trece años. Mientras tanto mis padres no reciben noticias de sus familiares quedados en el distrito de Volina Polonia, (aclarando es una región que siempre ha pasado de gobiernos ahora es de Ucrania) en esa región vivían los familiares de mis padres, allí se encuentra la ciudad de Kovel, lugar de nacimiento de mi mama, los nazis hicieron un campo de concentración, a la salida de la ciudad.

Casi cada año acostumbro a leer la parshá y al final me había inidentificado con Koraj lo veía como un héroe de esos tiempos, para mí era un revolucionario que quiso hacer reformas cambiando el sistema hasta ese momento llevado.

Por otro lado, en el colegio estudiaba a los héroes mexicanos como Hidalgo Morelos que se rebelaron contra los españoles, buscando la libertad, todos eran héroes.

Este año entré a ver las explicaciones de Habad sobre la parshá Koraj, ellos lo explican de la siguiente manera: Koraj era un hombre rico y de una gran familia, era bisnieto de Levi el tercero de los doce hijos de Jacob, además era primo hermano de Moisés el líder en ese momento, por lo tanto, de su hermano Aron el Sumo Sacerdote.

Koraj solicita audiencia a Moisés, pidiendo se líder también con mando para todo el pueblo. Moisés le dijo que se presentara al día siguiente con su familia frente a su tienda.

En la explicación del principio se mencionó que rebeldía es pecado, para Moisés y Dios el acto de rebeldía de Koraj es pecado, es el motivo que se los trago la tierra.

Por lo anterior Habad resume; con estas palabras “Koraj es el rebelde de la biblia”.

Después de leer lo anterior me quede pensativo, que es lo que paso con el héroe de toda la vida, ya que héroe es una expresión bonita, mientras que rebelde se tienen que dar un sinfín de explicaciones,

Pero realmente es para pensar, ya que en el mundo moderno los rebeldes son personas famosas, mencionaré algunos nombres al azar, todos se rebelaron en contra de sus gobiernos.

Simón Bolívar, Lenin, Che Guevara, Espartaco, Martin Lutero. Para terminar, dejo a que cada quien decida quién es héroe y quien no le es.