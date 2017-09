El Rabino Pinto es liberado tras un año de prisión

El rabino Yoshiyahu Pinto fue liberado de la prisión después de cumplir una sentencia de un año por el soborno de Ephraim Bracha, un alto oficial de policía que se suicidó cuando estalló el asunto.

Pinto cumplió su condena en el centro médico de la prisión de Nitzan y su comportamiento a lo largo de su condena fue considerado bueno y no incurrió en una infracción disciplinaria.

Pinto comenzó a cumplir su condena en febrero después de declararse culpable como parte de un acuerdo.

La Corte de Distrito de Lod había aceptado previamente la apelación de la fiscalía contra la liberación anticipada y no concedió la recomendación de la junta de libertad condicional de reducir un tercio de la sentencia de Pinto. Después de cumplir dos tercios de su condena, Pinto solicitó la liberación anticipada de nuevo y la junta la concedió basándose en la condición de que se sometiera a terapia y arresto domiciliario.

La junta de libertad condicional señaló que Pinto se comprometió a continuar la terapia más allá de la sentencia obligatoria. “Me siento como un criminal”, dijo Pinto en una reunión con la junta de libertad condicional. “Varias personas dejaron la religión porque vieron a un rabino dar un soborno. Yo vivo en el miedo constante. Me retiré de la vida pública y no seré un rabino hasta que sienta que soy digno y que definitivamente no sucederá nuevamente. Yo fui serio cuando dije que había cometido un error”.