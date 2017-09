El director de la compañía NTA, Yehuda Bar-On, anunció que un tercio de la línea roja del tren ligero (tranvía) de Tel Aviv está completo, y que estará operativo en 2021. Las tres líneas restantes estarán operando en 2024.

Un vagón de ferrocarril ligero fue colocado en la esquina del bulevar Rothschild y de la plaza Habima la semana pasada. Es una copia de los vagones diseñados para viajar en metro en Tel Aviv a partir de octubre de 2021, dentro de cuatro años.

NTA Metropolitan Mass Transit System Ltd., la empresa gubernamental responsable del proyecto de transporte masivo de Tel Aviv, que se encargó de organizar la muestra, lo considera una herramienta importante en la campaña que está llevando a cabo para influir en la opinión pública. “El mayor enemigo es el cinismo”, declaró al periódico “Globes”. “Al principio, ellos no creían que este proyecto comenzaría. Hoy me dicen, ¿no va a llegar a realmente a tiempo, verdad?”

Sin embargo, es difícil no ser escéptico acerca de un proyecto que fue discutido por primera vez cuando Golda Meir fue primera ministra. Se distribuyeron folletos de explicación a las muchas personas curiosas que se agolpaban alrededor del vagón afirmando que no habría una, ni dos, sino tres líneas de tranvía que estarían operando en Tel Aviv en 2024: las Líneas Roja, Verde y Púrpura.