Netanyahu felicita a Guatemala en su día de independencia

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha enviado un saludo desde su cuenta oficial de Twitter al pueblo de Guatemala y a su presidente, Jimmy Morales, en el marco de la celebración del 197 aniversario de la independencia del país centroamericano.

El premier israelí escribió: “Desde Jerusalén capital de Israel, envío saludos al pueblo de Guatemala en su 197 día de la independencia. Guatemala es un verdadero amigo y aliado de Israel. Felicito a mi amigo, el presidente Jimmy Morales, por su valiente liderazgo y por desarrollar el país y su prosperidad”.

Otras figuras de la política israelí felicitaron también al pueblo guatemalteco y recordaron los grandes lazos de amistad con el país, reforzados de forma especial este último año con el traslado de la embajada guatemalteca a Jerusalén.

Por ejemplo el intendente de Jerusalén, Nir Barkat, felicitó a la nación centroamericana y su presidente Morales y los calificó como “verdaderos amigos de la ciudad de Jerusalén y del Estado de Israel” al tiempo que reiteró que “es un honor para nosotros ser anfitriones de su embajada en nuestra capital eterna”.

La parlamentaria israelí Yifat Sasha Biton, que preside el grupo de amistad parlamentario Israel-Guatemala, añadió que “el pueblo de Israel les agradece por su amor y apoyo”.

From Jerusalem capital of Israel, I send greetings to the people of Guatemala on its 197th independence day. Guatemala is a true friend & ally of Israel.

I congratulate my friend President Jimmy Morales on his brave leadership and developing the country and its prosperity🇮🇱🇬🇹 pic.twitter.com/M2b25xlA7i

