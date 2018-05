El Presidente de Panamá plantó un árbol en Jerusalén

En la mañana del 16 de mayo, como invitado del Keren Kayemet Leisrael-Jewish National Fund (KKL-JNF), el Presidente de Panamá, H.E. Juan Carlos Varela Rodríguez plantó un árbol en la Arboleda de las Naciones en Jerusalén como parte de su primera visita oficial a Israel. Al hacerlo, se unió a más de 100 líderes mundiales que han plantado un árbol en Jerusalén para simbolizar la paz, el compañerismo, la cooperación, la vida y la continuidad.

El Presidente de Panamá solicitó la ayuda de KKL para plantar un bosque del tamaño de un millón de hectáreas utilizando los conocimientos profesionales y la experiencia internacional que posee KKL en el campo de la forestación

El presidente Varela llegó con un séquito distinguido que incluía a la esposa del presidente, la señora Lorena Castillo García de Varela; La Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, la Sra. Isabel de Saint Malo de Alvarado, el Ministro de Industria y Comercio, el Sr. Augusto Arosemena; y el Ministro de Desarrollo Agropecuario, Sr. Eduardo Enrique Carles.

También entre los asistentes a la ceremonia estuvo el Embajador de Israel en Panamá H.E. Gil Artzyeli, embajador de Panamá en Israel H.E. Adis Urieta Vega, el Sr. Ariel Goldgewicht, Director del Departamento Latinoamericano de KKL-JNF e invitados distinguidos adicionales.

El presidente Juan Carlos Varela declaró: “Me gustaría agradecer al estado de Israel y KKL por la cálida bienvenida. Nuestras relaciones diplomáticas con Israel siguen siendo fuertes y espero extender aún más la cooperación entre nuestras dos naciones. La comunidad judía en Panamá es muy querida por nosotros como un grupo que contribuye en gran medida al desarrollo de Panamá. Me alegro por la oportunidad de plantar un olivo en la Arboleda de las Naciones, que simboliza el respeto por la vida, nuestro compromiso con las próximas generaciones y la aspiración por la paz y el progreso”.

El vicepresidente de KKL-JNF, Sr. Hernán Felman, declaró: “Es emocionante saber que nuestros pueblos comparten el mismo amor por la naturaleza en general y por los árboles en particular. Señor Presidente, agradecemos su iniciativa de bienvenida de un millón de hectáreas de tierras boscosas que se están desarrollando en Panamá, y me gustaría aprovechar esta oportunidad para expresar nuestra solidaridad y ofrecer nuestro apoyo”.■