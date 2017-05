El presidente alemán inicia la visita a Israel con una cerveza

El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, llegó a Israel para una visita de trabajo de tres días, aceptando no reunirse con las organizaciones israelíes de extrema izquierda – la reunión con ellas del canciller alemán Sigmar Gabriel causó una crisis diplomática.

Steinmeier decidió respetar los deseos de Netanyahu, escogiendo no reunirse con Breaking the Silence (Rompiendo el silencio) y B’Tselem, pero planea mencionarlas en su discurso previsto en la Universidad Hebrea de Jerusalén y destacar su importancia en el fortalecimiento de la democracia israelí.

Tras la llegada de Steinmeier, el presidente Reuven Rivlin se reunió con él y su esposa Elke Budenbende para una gira por el mercado de Jerusalén Majané Yehuda, que en los últimos años se convirtió en un centro nocturno de entretenimiento, cafés, restaurantes y bares.

Los dos se reunieron con figuras destacadas y empresarios del mercado, y se informaron de la transformación que la ciudad y el mercado habían sufrido en los últimos años.

Durante la gira, los dos presidentes probaron algunas cervezas artesanales israelíes y recorrieron la “Galería del Shuk (mercado)” creada por el artista de graffiti Solomon Souza, quien pintó obras de graffiti en todo el mercado en las persianas de los negocios, representando famosas figuras israelíes y mundiales.

Souza sorprendió al presidente Rivlin mostrándole un nuevo trabajo, que representaba al difunto bisabuelo del presidente, Yosef Rivlin, que estaba entre los fundadores de la construcción inicial de barrios fuera de la Ciudad Vieja de Jerusalén.

Steinmeier fue recibido el sábado por la noche a su llegada al aeropuerto de Ben-Gurión por el ministro Ayoob Kara (Likud), quien dijo a periodistas alemanes acompañando a Steinmeier que estaba contento de oír que el presidente alemán no tiene intención de reunirse con Breaking the Silence o B’Tselem.

Kara añadió que, si bien Israel y Alemania tienen una alianza importante y valora el apoyo de Berlín, es importante para él enfatizar que Israel no aprecia que los funcionarios extranjeros se reúnan con “grupos extremistas de izquierda que mancillan internacionalmente a Israel y a los soldados de las FDI”.

Steinmeier visitará hoy Yad Vashem y el Monte Herzl, donde rendirá homenaje al ex presidente Shimon Peres. Después se reunirá con voluntarios alemanes, con el primer ministro Netanyahu y pronunciará un discurso en la Universidad Hebrea de Jerusalén.

Mañana visitará Givat Haviva, se reunirá con sobrevivientes del Holocausto, con otras organizaciones de izquierda y visitará Ramallah.