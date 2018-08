El número de pacientes con Leptospirosis en Israel ascendió a cuarenta y dos

Durante una discusión de emergencia, el viceministro de Salud, Yaakov Litzman, informó que su ministerio está monitoreando las corrientes bacterianas del norte de Israel. El viceministro, asegura que todo está bajo control.

Hasta el momento se han reportado cuarenta y dos casos confirmados de Leptospirosis y se sospecha que más de 250 podrían remitirse a la misma enfermedad.

La Leptospirosis, también conocida como la enfermedad de Weil, es una patología zoonótica bacteriana. Esta enfermedad es producida por una bacteria del orden Spirochaetales, que afecta a los seres humanos y a un amplio espectro del mundo animal, incluyendo mamíferos, aves, anfibios y reptiles.

Los principales síntomas son fiebre, cefalea, dolores musculares, insuficiencia renal, hemorragias, afectando asimismo a las meninges.

La Leptospirosis es una zoonosis padecida por animales domésticos y silvestres que varía desde una leve afección hasta una enfermedad mortal. Aparece por contacto directo, tejidos de animales infectados o en forma indirecta por aguas o tierras contaminadas.

Moshe Bar Siman Tov, director general del Ministerio de Salud, aseguró al mismo tiempo, que “las cosas están bajo control y estamos monitoreando las fuentes de agua y los patrones de enfermedad a diario.”

La Autoridad de Naturaleza y Parques informó el sábado que el número de visitantes a los destinos de agua del norte de Israel ha disminuido debido al temor a la Leptospirosis.

En Horshat Tal, el número de visitantes bajó a 800 en una semana, también en el Nahal Snir y Gan Hashlosha se vio afectado por la baja de turistas.

El profesor Itamar Grotto, subdirector general del ministerio, dijo que la lista de lugares que no son seguros se actualiza constantemente en el sitio web del Ministerio de Salud. “Es importante subrayar que no hay limitaciones en ningún otro lado (eso no está en la lista), y la leptospirosis no puede contraerse a través del aire o en el agua de la piscina”, dijo el Prof. Grotto, añadiendo que es seguro viajar al norte de Israel.

El motivo del brote de infección aún no está claro. Se cree que está relacionado con las manadas de ganado que pastan en los Altos del Golán y arroyos contaminados con heces, así como el flujo de bajo volumen debido a la sequía continua.

El Prof. Hovers, director de la unidad de enfermedades infecciosas del Hospital Meir, explicó que la infección es causada por una bacteria y que se origina en los animales.

“Los animales infectan las aguas y los arroyos, y las personas que se bañan allí o entran en contacto con orina de ratones en hábitat al aire libre pueden contraer esta infección. Los síntomas pueden ser leves en algunos casos, pero debe tomarse en cuenta que existe la posibilidad de que la infección pueda volverse severa y provocar insuficiencia renal y hepática. En determinadas ocasiones se presenta con fiebre y sensaciones parecidas a una gripe e infecciones corneales”, informó.