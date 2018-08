El Ministerio de Salud insta a vacunar a los niños por brote masivo de sarampión

Según el Ministerio de Salud hay un aumento masivo de casos de sarampión en Israel, con 262 casos hasta el momento en comparación con sólo nueve casos en el año 2016.

El ministerio insta a los padres a vacunar a los niños que no han sido vacunados en forma inmediata, dado que el 90 por ciento de los casos de sarampión se produjeron en personas que no habían sido vacunados con anterioridad, o aquellos que estuvieron en contacto con personas no vacunadas anteriormente.

La información recibida indica que la vacunación es un noventa y siete por ciento efectiva en la prevención de la enfermedad para aquellos que reciben la primera dosis a los 12 meses y una dosis de refuerzo en primer grado.

El sarampión es una enfermedad infecciosa exantemática (erupción cutánea generalizada), frecuente en niños, causada por un virus, de la familia paramyxoviridae. Se caracteriza por manchas típicas en la piel de color rojo, con fiebre y un estado general de aparente debilidad. El sarampión puede dejar daños duraderos, traer otras complicaciones, como causar inflamación en los pulmones y el cerebro, en casos extremos puede conducir a la muerte.

El periodo de incubación es de aproximadamente cuatro a 12 días, durante los cuales podría o no haber síntomas. El primer síntoma que suele aparecer es fiebre alta, a veces tos y resfríos. En todos los casos debe consultarse al médico lo antes posible. El característico exantema es una erupción generalizada, suele aparecer primero detrás de la oreja, para extenderse luego progresivamente.

Los datos de la Organización Mundial de la Salud muestran que el sarampión mata a aproximadamente 134,000 niños al año.

Entre agosto del 2007 y mayo del 2008, se produjeron en Israel aproximadamente 1000 casos de esta enfermedad. Muchos niños de las comunidad ultra ortodoxas se vieron afectados debido a la baja cobertura de vacunación.