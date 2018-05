El Ministerio de Comunicaciones regulará a Partner y a Cellcom TV

El Ministerio de Comunicaciones completó en días recientes un proyecto de ley diseñado para imponer la supervisión de Cellcom TV y Partner TV. El proyecto de ley será enviado al Ministerio de Justicia y al Ministerio de Finanzas para que formulen sus comentarios.

Según este proyecto, las dos nuevas compañías de televisión multicanal, que actualmente no están supervisadas, estarán sujetas a la regulación del Consejo de Televisión por Cable y Transmisión por Satélite, que actualmente solo supervisa las transmisiones de DBS Satellite Services (1998) y HOT Telecommunication Systems Ltd.

Una propuesta en este sentido ya estaba incluida en los borradores iniciales del proyecto de Acuerdos Económicos, pero la cláusula fue eliminada posteriormente debido a afirmaciones que involucraban problemas y cuestiones principalmente legales.

Uno de los asuntos materiales que la supervisión de las dos nuevas compañías está diseñada para abordar es el compromiso con las producciones originales y la programación local. Las dos compañías están actualmente obligadas a invertir el 8% de sus ingresos anuales en producciones originales de acuerdo con una complicada serie de reglas.

Estas dos empresas no tienen esa obligación y el dinero que están poniendo en el mercado de producción local se basa en sus propias consideraciones.

Bajo el proyecto de ley emergente, la regulación se impondrá en etapas de acuerdo a su cuota en el mercado, a excepción de una serie de reglas básicas que se impondrán en cualquier caso, de acuerdo con los principios propuestos en el informe Filber 2016. La obligación de invertir en la programación original comenzará cuando se alcance una cuota de mercado del 10%.

Si la participación de mercado se determina únicamente según el número de suscriptores de las cuatro compañías, CellcomTV ya ha excedido esta participación y la supervisión reglamentaria se aplicará tan pronto como la ley entre en vigencia.

Por otro lado, si se decide calcular la cuota de mercado de acuerdo con los ingresos de los suscriptores de televisión, entonces Cellcom y Partner, cuyos ingresos por cliente son mucho más bajos, demorarán más en exceder la participación mínima para los requisitos reglamentarios.

Además, aunque las compañías veteranas incluyen ingresos por cliente de televisión en sus informes, este parámetro está mucho más sujeto a manipulación, especialmente con respecto a los ingresos por fijación de precios de un cliente de televisión que compró su suscripción como parte de un paquete triple.

Según el proyecto de ley, la supervisión total como la impuesta a Hot and Yes se aplicará a una empresa con una participación de mercado superior al 20%. Al mismo tiempo, el proyecto de ley en sí está diseñado para reducir la regulación actual (parte de la cual ya se ha reducido a través del proyecto de Acuerdos Económicos) y hacerla más relevante para el momento actual.■