Mientras que la policía se prepara para renovar las investigaciones de corrupción contra el primer ministro Biniamín Netanyahu luego de la conclusión del período de festividades, los legisladores del Likud David Amsalem y David Bitan lanzan una legislación diseñada para hacer que un primer ministro titular sea inmune a la investigación criminal. “El público que es el soberano elige al primer ministro”, dice Amsalem.

Según fuentes legales, sin embargo, el aplazamiento de las investigaciones de los primeros ministros en funciones sería equivalente a la desigualdad en la aplicación de la ley y envía un mensaje de que el “primer ministro está por encima de la ley”.

La ley propuesta constituiría una enmienda a la Ley Básica de Israel: El Gobierno. La nueva ley estipula que las investigaciones criminales contra un primer ministro en funciones no pueden llevarse a cabo por corrupción, fraude o falta de confianza.

Según los autores del proyecto de ley, el objetivo no es permitir que los primeros ministros evadan la justicia por irregularidades, sino que simplemente asegura que el tiempo durante el cual sirve un primer ministro no esté incluido en el período de limitaciones. Esto permitiría la investigación y el posible enjuiciamiento después de que termine el mandato del primer ministro.

Sin embargo, los funcionarios del Ministerio de Justicia insisten en que el proyecto de ley no es necesario, sin mencionar que es problemático. Según ellos, todas las decisiones relativas a la investigación de un primer ministro en funciones se toman después de consideraciones intensas por parte de un equipo de la oficina del Procurador General y la Fiscalía del Estado.

Dado que el examen y las consideraciones son tan rigurosas, los funcionarios afirman que imponer restricciones a la investigación no tiene sentido, ya que, en cualquier caso, solo será posible luego de la compilación de pruebas sólidas.

Los miembros de la oposición se alinearon para repudiar la iniciativa. “Este proyecto de ley está destinado a salvar a Netanyahu”, advirtió Yoel Hasson de Campo Sionisa cuando el proyecto de ley se presentó por primera vez para su discusión. Otros afirmaron que tiene la intención de “enviar un mensaje a los investigadores, que deberían saber que la investigación del primer ministro está a punto de convertirse en ilegal”.