“El jefe de la Inteligencia Egipcia visitó Tel Aviv, es posible que mañana se anuncie el acuerdo sobre Gaza”

El jefe de la Inteligencia General de Egipto, general Abbas Kamel, visitó Tel Aviv bajo el telón de fondo de los maratónicos contactos para avanzar los esfuerzos con el objetivo de lograr un acuerdo con Hamás en Gaza, señala el diario pan-árabe Al Hayat, de propietarios sauditas, editado en Londres.

Fuentes palestinos dijeron al rotativo que Kamel viajó a Israel para discutir los detalles del arreglo que incluiría un acuerdo de cese del fuego, la implementación de proyectos humanitarios en Gaza y negociaciones indirectas con Hamás para un canje de prisioneros.

Según el reporte, Kamel se reunirá hoy con el presidente palestino, Mahmud Abbas, en Ramallah, con quien discutirá los intentos de reconciliación inter-palestina. Es decir, entre el movimiento nacionalista Fatah, que lidera Abbas, y que conforma la columna vertebral de la Organización para la Liberación Palestina (OLP) y la Autoridad Palestina, con el grupo terrorista islámico Hamás.

Kamel visitó Israel luego que dos delegaciones de altos cabecillas de Hamás y la Jihad Islámica participaran en las últimas semanas en conversaciones en El Cairo. Se espera la llegada de otras delegaciones a la capital egipcia en el día de hoy. Otra fuente palestina le dijo a Al Hayat que es posible que mañana se anuncie el acuerdo con Israel con la presencia de todas las facciones en la Franja de Gaza.

Entre tanto el alto miembro del Comité Central de Fatah, Azzam al Ahmad, calificó la tregua alcanzada entre Hamas e Israel días atrás como una “traición al pueblo palestino y a su causa nacional”. En una entrevista ofrecida a una estación de radio palestina, al Ahmad manifestó que “lo que está pasando no es una negociaciones sino un ‘festival de arreglos’”. El dirigente palestino apuntó malhumorado que “nuestra dirigencia no tiene tiempo para festejos innecesarios, no todas las facciones palestinas participaron en las conversaciones y nos sorprendimos al descubrir nombres de movimientos cuyos representantes estuvieron presentes en las negociaciones”.