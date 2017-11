Yitzhak Molcho, el enviado especial para asuntos diplomáticos de Biniamín Netanyahu, es el allegado del primer ministro, que fue detenido para un interrogatorio que duró largas horas en las oficinas de la unidad antifraude de la Policía, Lahav 433, en el marco del caso de los submarinos, según fue difundido tras levantarse el secreto de sumario.

El socio de Molcho, David Shimron, también fue detenido esta semana y ambos sospechosos fueron sometidos a un careo frente a Miki Ganor, el arrepentido convertido recientemente en testigo del Estado. Shimron es primo, hombre de confianza y también abogado personal de Netanyahu.

La policía está investigando sospechas de corrupción en torno a la compra de submarinos y buques patrulleros al conglomerado alemán ThyssenKrupp para la Armada de Israel. El acuerdo fue mediado por el representante en Israel de la firma alemana, Miki Ganor, quien fue representado en ese negocio por David Shimron.

Molcho, de 72 años, dice que tanto él como Shimron son inocentes y sostiene que los alegatos en su contra constituyen otro intento de dañar la imagen de Netanyahu.

Molcho y Shimron son socios claves de la firma legal E.S. Shimron, I. Molcho, Persky & Co., que viene representado desde hace muchos años a la familia Netanyahu.

Molcho sostiene además que no ha estado involucrado en el acuerdo de los submarinos y que tanto él como Shimron mantuvieron el asunto completamente separado o tabicado, en tanto que uno no le comenta al otro las misiones sensibles que el primer ministro le encarga a cada uno de ellos.

Shimron se ha estado desempeñando como consejero personal de Netanyahu y ha sido confiado con los asuntos legales personales de la familia Netanyahu.

A pesar de que no tiene ningún cargo público; Molcho ha servido como enviado especial de Netanyahu desde su primer gobierno en 1996. Ha negociado en nombre del primer ministro, fundamentalmente con los palestinos, Estados Unidos, Turquía y Egipto.

Ambos son amigos personales de la familia Netanyahu y también tienen lazos de parentesco con el primer ministro. Shimron es primo segundo de Netanyahu y Molcho está casado con la hermana de Shimron.

En julio pasado, el abogado Shahar Ben-Meir le pidió al asesor jurídico del Gobierno (y Fiscal General), Avichai Mandelblit, que prohíba a Molcho seguir trabajando como enviado especial de Netanyahu, argumentando que su desempeño a las órdenes del ministro constituye un conflicto de intereses debido a sus vínculos con Shimron.

Esto condujo aparentemente a su sorpresiva renuncia tras once años de servicio.

“Pido que me libere de mi posición, que he cumplido a pedido suyo por varios años en forma voluntaria”, escribió Molcho al primer ministro en su carta de renuncia. “Le agradezco que me haya permitido servir al país”.

Molcho explicó que sentía que había hecho suficiente y que ya le había pedido a Netanyahu renunciar hace un año; pero algunos allegados indicaron que Molcho no quería caer bajo la lupa de la Corte Suprema de Justicia.