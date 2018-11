“El Festival de Jánuca” en la “Mediateque” de Holon

El programa del festival de Jánuca que ofrece la Mediateque de Holon incluye como siempre espectáculos de calidad, talleres relacionados con los “cómics” de superhéroe para toda la familia, una actividad familiar en el Museo del Diseño, que incluirá un recorrido de detectives por todo el museo y un taller de diseño, así como actividades gratuitas en el espíritu de las actuaciones, tales como el “Teatro Carnival Street” con los actores del estudio de actuación Mediateque que activarán a los visitantes. El festival se lleva a cabo entre el 4 y el 10 de diciembre en Mediateque y en el Museo del Diseño.

Es el marco en el que se estrena la pieza que se convierte en una de las más importantes del repertorio de esta institución, es la producción especial de “El corazón” que es la famosa historia de Marco. Siguiendo con la tradición y el motivo central de la fiesta, cada obra presentada habla de un pequeño pero gran milagro creado por los héroes de las obras: niños que han cumplido sueños, superado obstáculos y han llevado a la trama a su fin perfecto y perfecto gracias a la fuerza de voluntad, el amor y los valores

La obra “El Corazón – la historia de Marco”, está basada en las historias de los 3 libros “El corazón”, que emocionó a generaciones de niños. En los que se cuenta las vicisitudes de Marco, un niño pequeño de Génova cuando su madre por la difícil situación económica se ve obligada a viajar a Argentina, el pequeño no puede soportar la lejanía y extraña a su madre. Por ello cuando sus cartas dejan de llegar, decide viajar a buscarla. Marco se las arregla para convencer a su padre de que lo deje ir en un viaje con una familia que está viajando con su teatro.

Tras el largo y difícil viaje, Marco llega a Buenos Aires, pero para su gran decepción, no puede encontrar a su madre, no se da por vencido y continua con su búsqueda. A lo largo del largo viaje a través de Argentina, se encuentra con muchas personas, aventuras y encuentra dificultades, pero a pesar de las tribulaciones, no detiene sino hasta el emocionante momento en que ambos se juntan. Dirige Zvia Huberman, la musica es de Amir Lakner, letra de Ofer Brodach, con ocho actores. El espectáculo es para toda la familia y se presenta el 5,6 y 7.12 en varias funciones.

Otra obras: “El maravilloso viaje a la tierra de las palabras” divertida aventura para niños según el libro de Rubik Rosenthal, “Los niños de la casa de madera, drama musical de Noa Lazar-Keenan basado en el libro de Ran Cohen Aharonov, dirigido por Noam Shmuel. Es la lucha de un grupo de niños por salvar la casita en el árbol y de paso proteger el bosque. “El león de la Biblioteca” obra muy premiada basada en el libro de Michelle Knudsen , dirigida por Rony Pinkovich, con música original de Ran Bagno, coreografía de Oz Morag, El ambiente de la biblioteca tranquila y disciplinada cambia cuando llega un león y se convierte en héroe. “El beso en el bolsillo” y “El rey de la naturaleza”.