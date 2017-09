El discurso de Netanyahu en Argentina versus la realidad

Eitan Avriel, editor del periódico económico The Marker, hizo un análisis del discurso que dio el primer ministro Biniamín Netanyahu en Argentina, señalando que mientras que en Israel “evita como la peste de hablar de los problemas de la economía en los últimos años, dio un discurso en Argentina en el que se jactó de los logros de la economía israelí y dio lecciones. Pero se olvidó de decirle a su audiencia que el éxito israelí de alta tecnología solo es disfrutado por sólo el 10% de la población, mientras que el sector público se engrosó y las reformas se estancaron”.

“Los invito a ver una breve lección de economía (…) En 2002-2003 tuvimos una gran crisis, teníamos un desempleo de 11% -12%, teníamos un gran banco al borde del colapso (no aclaró cuál, N. de R.)”, declaró Netanyahu. El dejó claro a su audiencia que la segunda Intifada y la recesión de alta tecnología no han sido las principales razones de la crisis económica. La principal razón, afirmó, era el inflado sector público y el débil sector privado. “Controlamos el gasto público o lo redujimos, bajamos los impuestos y redujimos los obstáculos a la competencia. Eso es lo que realmente hicimos”.

Es cierto que Netanyahu hasta 2015 trabajó en contra de algunos de estos obstáculos, analiza Avriel. Apoyó al Comité Bachar, que eliminó la gestión de los fondos de los bancos; apoyó la reforma de los teléfonos celular que bajó los precios de los servicios; estableció la Comisión de Centralización y trabajó para desmantelar las pirámides empresariales y separó las empresas de las transacciones financieras.

Pero Netanyahu ha parado desde 2015 de hacer frente a los obstáculos, y en algunos casos incluso se reunió junto a los oligopolios y monopolios la semana pasada.

Dos ejemplos son el monopolio del gas y Bezeq. Netanyahu fue un factor crucial para preservar el poder del monopolio de gas, y es el culpable fundamental de los altos precios de la electricidad en Israel. Al mismo tiempo, Netanyahu no ayudó al ministro de Finanzas Moshé Kahlon a enfrentar a los monopolios, oligopolios o barreras de mercado. Su voz no se escucha mientras Kahlon intenta atraer más competencia al sistema bancario y bajar los precios de la vivienda. Netanyahu está tan callado sobre la vivienda – tal vez el tema central que molesta al público israelí – hasta que muchos ya han llegado a la conclusión de que no tiene ningún interés en la baja de los precios de la vivienda.