El director de AIPAC insta a la creación de un Estado palestino

Mientras que el primer ministro, Biniamín Netanyahu, ya no respalda la idea de Estado pleno para los palestinos, y la Administración Trump sostiene a regañadientes que apoyaría una solución de dos estados si ambas partes lo acuerdan; el jefe del lobby pro-Israel AIPAC, Howard Kohr, pronunció un apasionado discurso en favor de un Estado palestino y de mantener viva la creencia en la posibilidad de paz.

El director ejecutivo del Comité Estadounidense-Israelí de Actividades Políticas (AIPAC), Howard Kohr, instó a la solución de “dos estados para dos pueblos” y afirmó que es “trágico” que este escenario parezca actualmente tan distante

Culpó a los líderes palestinos por eludir las conversaciones directas, pero también aseveró que Israel necesita hacer la paz con todos sus vecinos.

Ante una audiencia compuesta por 18 mil personas, en la convención anual de AIPAC, en Washington, el veterano dirigente del lobby pro-israelí destacó el mejoramiento de las relaciones entre Israel y varios países árabes, y señaló que esos vínculos emergentes son “una fuerza de moderación” y constituyen “un mensaje para la dirigencia palestina de que es posible un futuro brillante cuando se dejan finalmente a un lado el odio de generaciones y se elige vivir uno al lado del otro en paz con el Estado judío de Israel”.

Kohr puso de relieve el imperativo de paz para Israel y sus partidarios: “Todos debemos trabajar para lograr ese futuro: dos estados para dos pueblos. Uno judío con fronteras seguras y defendibles, y otro palestino con su propia bandera y su propio futuro”.

“Hoy ese sueño parece remoto”, reconoció Kohr. “Eso es trágico.

“La ausencia de un proceso de paz constructivo no es algo para celebrar”, advirtió. “La seguridad de Israel no puede garantizarse plenamente y su promesa no podrá realizarse plenamente hasta que esté en paz con todos sus vecinos”.

Kohr subrayó que “la paz comienza hablando” y lamentó que “han pasado casi ocho años desde que el presidente de la Autoridad Palestina, Abbas, ha mantenido conversaciones directas con un primer ministro israelí”. Claramente, dijo, “no hay ningún palestino dispuesto a hablar cara a cara”.

Dirigiendo sus comentarios a Abbas, Kohr declaró que “no hay sustituto a las negociaciones directas” y que “no hay atajos para la paz. No se puede hacer a través de las Naciones Unidas, ni a través de la Unión Europea, y ni a través de Moscú”.

Prometió que AIPAC “respaldará a la Administración, a nuestros amigos en el Congreso y a cualquiera de la comunidad internacional que apoye la paz a través de negociaciones directas”.

“Prepararse para el conflicto puede requerir vigilancia permanente”, apuntó Kohn, “pero trabajar para la paz exige por siempre fe, una fe de que hay un futuro más allá del derramamiento de sangre y la guerra. Compartimos esa fe y estamos listos para ese día”, aseveró.

Casi todos los diputados del partido gobernante Likud dicen que se oponen a un eventual Estado palestino. El propio primer ministro indicó antes de las últimas elecciones en 2015 que no hay perspectivas previsibles de un Estado palestino, y el año pasado indicó a sus ministros que estaba dispuesto a dar a los palestinos un “estado menos” (algo menos que un estado).

Meses atrás, durante una reunión con líderes de la Unión Europea (UE) en Bruselas, le preguntaron a Netanyahu si apoyaba la solución de dos estados. El primer ministro eludió la pregunta, diciendo a más tarde a la prensa que había respondido preguntando a los ministros europeos si tal estado al que se referían sería “Costa Rica o Yemen”.