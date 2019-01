El diputado, Eitan Cabel, exhortó a Avi Gabbay a renunciar a la jefatura de Avodá

El repentino anuncio del presidente del Partido Laborista, Avi Gabbay, el martes por la mañana, acerca de la disolución de la asociación de su partido con la facción de Hatnua y el fin de la lista conjunta “Unión Sionista”, ha recibido críticas de miembros de alto rango y algunos miembros de la Knéset (Parlamento) del Partido Laborista (HaAvoda HaIsraeli), algunos de los cuales acusaron a Gabbay de tratar al partido como una dictadura.

El diputado, Eitan Cabel, criticó a Gabbay por “avergonzar” públicamente a Livni. “No quiero hablar sobre como avergonzaste a Tzipi. Sin habernos notificado ni a ella ni a nosotros con antelación sobre esta decisión de disolución de Hatnua. Simplemente quiero decir que fue un gran error, tú haces lo que se te ocurre, sin consultar a los demás. ¿Qué es esto? ¿Tú Tomas las decisiones por el resto de nosotros? Este partido fue fundado mucho antes de que tú aparecieras, Avi Gabbay. Crecí en este partido toda mi vida. Esta no es tú compañía privada. No estás solo aquí y no puedes hacer todo sin consultarnos”.

Los comentarios del diputado y activista del Partido Laborista, Eitan Cabel siguen a los días de conflicto en el partido, tema del cual, Tzipi Livni no había sido informada antes del anuncio televisado de Gabbay.

Cabel, pidió al presidente del Partido Laborista, Avi Gabbay, que considere la posibilidad de renunciar a su papel de presidente del partido, en una entrevista con la Radio del Ejército el jueves.

“En el mundo de los negocios, habría devuelto las llaves hace mucho tiempo”, señaló Cabel. “No podemos dejar que el Partido Laborista perezca”.

Otro miembro de la Knéset y alto funcionario del partido expresó “Este fue un movimiento hostil, así no se hacen las cosas, es una completa locura. No se puede administrar un partido democrático como una dictadura de un solo hombre”

El partido Laborista emitió una declaración en respuesta a Eitan Cabel. “Su rebeldía no es nada nueva, Cabel es el rey del si y del no, una cosa y su opuesto, y luego lo contrario del opuesto”.

Luego de la elección de Gabbay en julio del 2017 como presidente de Avoda, Livni manifestó “en base al acuerdo que hubo entre nosotros, Gabbay es el candidato a Primer Ministro”. El martes último pasado, Tzipi Livni se negó a responder cuando le hicieron la misma pregunta que en el pasado. Pero luego manifestó en una entrevista con la Radio del Ejército “Todos los que vieron lo que sucedió en la actualidad saben que Gabbay no es un candidato para ocupar el puesto de Primer Ministro”, dijo y agregó “El quiere serlo, pero no tiene ninguna ideología en particular”.