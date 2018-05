El dilema de Irán: ¿Responder a las acciones israelíes en Siria con ataques terroristas en el exterior?

Yoram Schweitzer

El lanzamiento de Irán de una veintena de misiles desde Siria hacia el territorio israelí en la noche del 9 al 10 de mayo de 2018 marcó el final del debate israelí sobre la cuestión de si, cómo y de dónde Irán trataría de vengarse.

Después de la primera respuesta iraní a los ataques, en la que Israel no sufrió pérdidas, Israel respondió a los misiles con un ataque generalizado contra las infraestructuras militares iraníes en territorio sirio, causando daños graves. En vista de la promesa pública de altos voceros iraníes de que Israel pronto lamentaría por sus soldados justo cuando Irán lloraba a sus soldados, queda por verse si y cómo Irán tomará represalias por el amplio contraataque de Israel: con qué intensidad, con qué método y en qué ubicación.

La retórica iraní sugiere que la respuesta se dirigirá contra objetivos militares en Israel. Sin embargo, el alcance y la continuación del daño israelí a los objetivos iraníes en Siria; la influencia atribuida a Israel sobre la decisión del presidente Trump de retirarse del acuerdo nuclear; la vergüenza de Irán por la exposición pública de su archivo nuclear; y las amenazas públicas de altos cargos israelíes para bloquear la intención de Irán de consolidar su infraestructura militar en Siria; todo esto aumenta la sensación de humillación iraní y podría ampliar el rango de sus posibles respuestas. Además de la Guardia Revolucionaria, Irán puede recurrir a un grupo de representantes y organizaciones que comprenden militantes libaneses, iraquíes, sirios, palestinos, afganos y pakistaníes. Algunos podrían estar dispuestos a participar en acciones contra Israel. Y a pesar de las declaraciones de los líderes iraníes de que las acciones israelíes en curso contra sus fuerzas y representantes conducirán a la destrucción de Haifa y Tel Aviv, parece que Irán no está genuinamente interesado en la guerra, particularmente en territorio sirio o libanés, por temor a las consecuencias para ambos la supervivencia del régimen de Assad y el estado de Hezbollah. Israel tampoco está interesado en una guerra total. Por lo tanto, los ataques verbales mutuos entre Israel e Irán obligan a ambas partes a garantizar que sus acciones sean dolorosas, pero al mismo tiempo se midan, para evitar la escalada.

Para Irán, una posible arena para una respuesta a lo que se percibe como la intolerable provocación de Israel es el ámbito internacional, aunque eso también no está exento de riesgos y limitaciones. Israel, consciente de la experiencia pasada de cómo Irán puede usar sus capacidades y poderes para llevar a cabo ataques serios contra objetivos israelíes y judíos en el exterior, se está preparando para la posibilidad de que Irán pueda elegir este método nuevamente. Los principales candidatos para ejecutar un ataque de este tipo son los Guardias Revolucionarios, solos o en cooperación con operativos contratados de Hezbollah con experiencia en acuerdos de ataque en el extranjero, y quizás incluso con la asistencia de elementos locales en los diversos países.

Para Irán, existen pros y contras con respecto a los ataques terroristas en el extranjero contra objetivos israelíes o judíos. Las decisiones dependerán de las respuestas a las siguientes preguntas:

¿Serían uno o más ataques terroristas contra objetivos israelíes / judíos en el exterior una respuesta adecuada al grave daño sufrido por Irán en Siria y cumplirían la promesa iraní declarada de hacer pagar a Israel?

¿Hasta qué punto una acción de ese tipo impediría que Israel continúe sus ataques contra los movimientos iraníes hacia la consolidación en Siria?

¿Cuáles son las posibilidades de ejecutar un ataque sin que los perpetradores o su personal de apoyo sean atrapados o dejando rastros que los conduzcan aIrán?

¿Es posible realizar esta intención dentro de un marco de tiempo razonable, de modo que la conexión entre la actividad israelí y la respuesta sea clara?Un ataque efectivo en el extranjero requiere una infraestructura logística y humana local vinculada a activistas externos. Incluso si la infraestructura básica ya existe, tomará tiempo entrenarla adecuadamente y evitar cualquier vínculo incriminatorio con Irán. Se debe recopilar información precisa sobre los objetivos, lo que es particularmente desafiante dados los estrictos acuerdos de seguridad israelíes para sus representantes e instituciones en el extranjero. Además, los planificadores deben tener en cuenta que los elementos de seguridad israelíes están particularmente alerta en este momento y también disfrutan de la cooperación con los elementos de seguridad locales.

¿Cómo es posible evitar un mayor daño ala imagen de Irán y evitar un mayor aislamiento, especialmente cuando Estados Unidos encabeza una campaña internacional para manchar su nombre como un país que usa el fraude y el engaño en el campo nuclear, y un actor principal en la propagación del terror internacional? Por ejemplo, una exposición de la participación de Irán en un ataque terrorista en la arena europea, un ataque que inicie y lleve a cabo por sí mismo o por medio de un proxy, respaldaría la demanda estadounidense de imponer sanciones a Irán por terrorismo, quizás dentro de una coalición internacional. También habría ramificaciones negativas en el contexto nuclear, ya que Irán no tiene interés en obstaculizar los esfuerzos de los países occidentales para evitar el colapso del acuerdo nuclear tras la retirada de los Estados Unidos.

La arena:la necesidad de Irán de limitar el riesgo de exposición y el consecuente daño diplomático severo podría dirigir la atención de los planificadores a lugares donde estos riesgos son relativamente pequeños. En consecuencia, los países de África, el sudeste asiático o América Central y del Sur son más adecuados que los Estados Unidos o los principales países europeos.

La naturaleza de los ataques y un número estimado de víctimas, tanto como sea posible: al seleccionar el tipo de acción, hay tensión entre el deseo de imponer un precio doloroso y fuerte aIsraely el temor de una respuesta directa israelí, y particularmente de una fuerte respuesta internacional. Tales respuestas estarán directamente influenciadas por el número de víctimas, directas e indirectas, que resulten del ataque. Por ejemplo, un ataque a un avión de pasajeros podría causar muertes masivas y llevar a Israel a una respuesta extremadamente severa, con una escalada significativa de su actividad contra Irán, y también provocar una ira internacional intensa. Por otro lado, el daño que se limita a representantes u organizaciones israelíes mantendrá la tensión dentro de la esfera bilateral, si hay pocas víctimas locales.

Irán podría optar por un ataque terrorista contra objetivos judíos identificados con Israel, o contra residentes y turistas israelíes, que están menos protegidos. Los muchos jóvenes israelíes que viajan en América Latina y el Lejano Oriente después de su servicio militar podrían ser un objetivo atractivo para un ataque o incluso un secuestro, ya que Irán y Hezbollah pueden presentarlos como soldados israelíes capturados.

El terrorismo en el extranjero parece ser un medio de guerra disponible para Irán en los casos en que desea responder, vengarse de Israel y enviar mensajes de disuasión, conservando la capacidad de negar cualquier participación. En los últimos años, el público israelí ha tendido a restar importancia al peligro potencial de los ataques terroristas de Irán y Hezbollah, debido a la relativamente débil respuesta iraní a los asesinatos de sus científicos nucleares que se atribuyen a Israel, y debido a la respuesta fallida de Hezbollah a la muerte de Imad Mugniyeh en 2008: Nasrallah aseguró a Israel una respuesta muy severa y falló. Irán y Hezbollah juntos planearon al menos 15 ataques al exterior, incluidos ataques contra objetivos israelíes en India y Bulgaria. Por lo tanto, Irán y su poder no han sido disuadidos de los intentos de dañar a Israel fuera de sus fronteras, y este hecho siempre debe tenerse en cuenta. La ejecución a veces poco profesional y el éxito de Israel -en cooperación con elementos de seguridad extranjeros- para frustrar la mayoría de los ataques planeados no son garantía de que Irán y Hezbollah no mejoren su desempeño futuro.

Hasta la fecha, Israel no ha tenido éxito en disuadir a Irán y Hezbollah del uso de la arena exterior para lanzar acciones de venganza e intimidar a Israel. La relativa inacción de Irán en este campo se debe principalmente a la autocontención, en vista del potencial de complicaciones internacionales, o la preferencia por otros escenarios más disponibles. La “cuenta abierta” de Hezbollah con Israel por la muerte de Mugniyeh, declarada por Nasrallah, no ha sido cerrada. Además, se han sumado otras “cuentas abiertas” para los asesinatos de otros altos cargos de Hezbollah, así como de la Guardia Revolucionaria iraní asesinada por Israel en Siria. Todo esto podría llevar a Irán y Hezbollah a considerar la arena exterior, pero esta vez Irán probablemente será más meticuloso en cuanto a la ejecución profesional y elegirá sitios de acción relativamente convenientes, donde las posibilidades de verse frustrado o expuesto son más limitadas. Tampoco está claro si Irán se detendrá en esta etapa, o estará satisfecho con los esfuerzos para atacar a Israel desde el campo de batalla en Siria, o si decidirá operar en otras áreas en las fronteras israelíes e incluso más allá. En cualquier caso, parece que las actuales hostilidades directas con Israel estimularán a Irán a actualizar su capacidad para llevar a cabo ataques terroristas en el exterior. Si de hecho decide tomar esta ruta, la infraestructura y las capacidades a su disposición serán mejores que las demostradas por Irán y Hezbollah en los últimos años.

Fuente INSS