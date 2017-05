El desempleo en Israel cae de nuevo a un bajo nivel

El desempleo cayó a un mínimo récord de 4,3% en diciembre, frente al 4,5% de noviembre, mientras que los salarios siguen aumentando.

Al igual que en los dos meses anteriores, la mayor parte del aumento del empleo se dio en empleos de jornada completa. La tasa de participación en la fuerza de trabajo disminuyó ligeramente entre los hombres y aumentó entre las mujeres.

Tras la publicación de los datos por la Oficina de Estadísticas, el jefe de departamento de economía e investigación de Harel Insurance Investments y Financial Services Ltd., Ofer Klein, predijo que la tendencia al alza en los salarios continuaría.

“En nuestra opinión, la baja tasa de desempleo continuará apoyando un aumento de los salarios en 2017, principalmente en las profesiones con un gran número de puestos de trabajo disponibles”, escribió Klein.

“Al mismo tiempo, en contraste con los dos últimos años, no esperamos una nueva caída de la tasa de desempleo, dado el aumento del salario mínimo y el hecho de que la economía está muy cerca del pleno empleo”, añadió.

La tasa de desempleo cayó por debajo del 5% en 2016 por primera vez, mientras que el salario medio aumentó un 2,5-3% anual por segundo año consecutivo. Las cifras anuales de la Oficina Central de Estadísticas muestran que la tasa de desempleo entre las personas de 15 años y más cayó a 4,8% en 2016, en comparación con 5,3% en 2015. La tasa de desempleo entre los hombres de 15 años y más cayó de 5,1% en 2015 a 4,7 % en 2016, y la tasa de desempleo entre las mujeres de 15 años y más cayó de 5,4% en 2015 a 4,9% en 2016.

La tasa de participación en la población activa en la franja de edad de 25 a 64 años aumentó de 79,8% en 2015 a 79,9% en 2016. La tasa de hombres en este grupo de edad disminuyó de 85,1% en 2015 a 84,9% en 2016, del 74,7% en 2015 al 75,1% entre las mujeres de este grupo de edad. La tasa de desempleo en la población activa en la franja de edad de 25 a 64 años cayó de 4,5% en 2015 a 4,1% en 2016, de 4,5% en 2015 a 4,1% en 2016 entre los hombres en este grupo de edad y de 4,6% en 2015 a 4,2 % entre las mujeres de este grupo de edad.

Las cifras de una encuesta de personal de la Oficina Central de Estadísticas muestran que el número de personas ocupadas trabajando a tiempo completo en el cuarto trimestre de 2016 (35 o más horas a la semana) aumentó un 2,9%, comparado con el tercer trimestre (72,000 empleados).

La proporción de los que trabajan a tiempo parcial en el cuarto trimestre de 2016 (menos de 35 horas a la semana), cayó un 4,4%, en comparación con el tercer trimestre (46.000 empleados menos). El desglose por profesión mostró que el mayor número de empleados adicionales se encontraba en las profesiones industriales, de la construcción y otros profesionales y entre los académicos (unos 7.000 empleados en cada una de estas profesiones) y entre los directivos (unos 6.000 empleados). La mayor disminución en el número de empleados fue entre empleados generales y empleados de oficina (4.000 empleados).