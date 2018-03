El Departamento de Estado respalda el robo libanés a Israel

Evelyn Gordon

Los funcionarios del Departamento de Estado han pasado mucho tiempo en el Líbano recientemente. El secretario de Estado, Rex Tillerson, visitó el país hace dos semanas y el subsecretario de Estado interino David Satterfield hizo una aparición la semana pasada. Entre otros asuntos, intentan mediar en dos disputas entre libaneses-israelíes.

El problema es que solo uno de estos es un conflicto casi legítimo; el otro es un acaparamiento de tierras libanesas patentemente ilegítimo.

Al tratar ese reclamo como legítimo, el Departamento de Estado no solo promueve la agresión sino que demuestra, una vez más, que las garantías internacionales para Israel no tienen valor.

La disputa cuasi-legítima se relaciona con el lugar donde se encuentra la frontera marítima entre Israel y el Líbano. En 2011 Beirut reclamó territorio marítimo que no se consideraba libanés en una fecha tan reciente como 2007, cuando firmó (pero finalmente no ratificó) un acuerdo que delimita su frontera marítima con Chipre.

Eso hace que la propuesta del Departamento de Estado para otorgar Líbano el 75 por ciento de este territorio sea escandalosa.

Sin embargo, sigue siendo cierto que Israel y el Líbano no tienen una frontera marítima acordada y el derecho internacional no proporciona una respuesta inequívoca sobre dónde debe ejecutarse. Entonces, la mediación del Departamento de Estado es justificable, incluso si su propuesta no lo es.

La segunda disputa, sin embargo, se debe a la afirmación del Líbano de que el nuevo muro fronterizo previsto de Israel invade el territorio libanés en 13 lugares. Y sobre esto, no debería haber ninguna pregunta, porque hay una frontera internacional reconocida, conocida como la Línea Azul, que ya existe y la ONU ha afirmado dos veces que Israel no la está violando.

La primera vez que la ONU afirmó las realidades sobre el terreno fue después de que Israel se retirara unilateralmente del Líbano en el año 2000. Luego, el Consejo de Seguridad de la ONU confirmó unánimemente que todas las áreas que Beirut ahora reclama estaban, de hecho, del lado de la frontera de Israel.

La segunda fue a principios de este mes cuando la Fuerza Provisional de la ONU en el Líbano reafirmó que toda la nueva construcción está en el lado de la frontera de Israel.

Esta última vez, por cierto, es particularmente notable porque la FPNUL generalmente se alía con Beirut en cualquier disputa libanesa-israelí, por la sencilla razón de que sus fuerzas de paz están ubicadas en suelo libanés y por lo tanto son vulnerables a represalias si se animan a salirse de la línea oficial.

De hecho, como informó el Jerusalem Post, los miembros del contingente francés de UNIFIL dijeron recientemente a un periódico francés que constantemente se abstienen de hacer el trabajo para el que están oficialmente allí: asegurar que Hezbollah no lleve a cabo ninguna actividad militar en el sur del Líbano, como lo ha ordenado por la Resolución 1701 de 2006 del Consejo de Seguridad, por temor a los enfrentamientos con el ejército libanés.

Dada la existencia de una frontera internacional reconocida y la confirmación inequívoca de la ONU de que Israel no la ha violado, la única respuesta adecuada a la protesta de Beirut sobre la nueva valla sería decirle cortésmente que no tiene caso alguno. El territorio en cuestión es indiscutiblemente de Israel, e Israel es libre de construir lo que le plazca allí. En cambio, el Departamento de Estado ha tratado el reclamo del Líbano como legítimo. Tillerson exigió que Israel detenga la construcción hasta que llegue a un acuerdo fronterizo con el Líbano, mientras que su asesor David Satterfield propuso intercambios de tierras para satisfacer las demandas del Líbano. En otras palabras, el Departamento de Estado le está pidiendo a Israel que ceda la tierra que el Consejo de Seguridad reconoció unánimemente como territorio soberano israelí solo porque un vecino matón la codicia y ha amenazado con la guerra si sus demandas no están satisfechas.

No hace falta decir que esta es una excelente manera de alentar la agresión. Si el Líbano puede hacer que Washington presione a Israel para ceder territorio israelí reconocido internacionalmente simplemente por reclamar tierras a las que no le queda ningún vestigio de derecho y luego amenazar con la guerra si no se cumplen sus demandas, ¿por qué el Líbano o cualquier otro país interesado no lo haría?

Pero también se burla de la garantía internacional contenida en esa resolución del Consejo de Seguridad del 2000. Después de todo, es difícil imaginar una garantía más sólida de la validez de la frontera norte de Israel que una resolución unánime del Consejo de Seguridad que lo afirme. Sin embargo, desde que se aprobó esa resolución, el Líbano ha hecho repetidas demandas de territorio en el lado israelí de la frontera. Cada vez, el Departamento de Estado y el resto de la comunidad internacional han tratado las demandas de Beirut como válidas y han presionado a Israel para que ofrezca concesiones para mitigarlas.

Esto comenzó casi de inmediato cuando el Líbano reivindicó la región de las granjas de Sheba a principios de la década de 2000. El límite de la Línea Azul realmente asigna Sheba a Siria, lo que significa que no es el Líbano quien debe reclamar; cualquier disputa sobre ella tendría que ser resuelta entre Israel y Siria.

Pero en lugar de decirle a Beirut que retire sus reclamos, el Consejo de Seguridad afirmó, en esa misma Resolución 1701 de 2006, que partes de la frontera libanesa que unánimemente afirmó como parte de Israel seis años antes ahora eran “disputadas o inciertas” y por lo tanto requerían una nueva demarcación de la ONU. La Administración Bush posteriormente presionó a Israel (sin éxito) para que entregara Sheba al Líbano.

El Departamento de Estado de hoy ha ido más allá. En lugar de exigir que Israel otorgue al Líbano un territorio que la ONU consideraba sirio, ahora exige que Israel otorgue al Líbano un territorio que la ONU afirmó previamente como propio de Israel. En otras palabras, le está diciendo a Israel que la afirmación internacional de sus fronteras no es una protección contra demandas futuras de otros países por partes de su territorio; el gobierno de EE.UU. -y también, naturalmente, el resto de la comunidad internacional- apoyará cualquier reclamo en contra de Israel, incluso si carece de toda validez.

Es cierto que no es noticia que las garantías internacionales sean inútiles; Israel ha aprendido esta lección muchas veces antes. Pero aún debe preguntarse qué piensan los funcionarios del Departamento de Estado. Después de todo, han intentado durante años mediar en los acuerdos de paz entre Israel y sus vecinos, y todas sus propuestas se basan en que Israel cedió tierras estratégicamente importantes a cambio del reconocimiento internacional de sus fronteras y garantías de su validez. Sin embargo, al mismo tiempo, han estado haciendo todo lo posible para demostrar que el reconocimiento y las garantías internacionales no tienen valor. Y luego se preguntan por qué los israelíes no creen que las garantías internacionales que les ofrecen sean un buen sustituto de las fronteras defendibles que perderían. ■