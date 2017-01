Qué es la Custodia de Tierra Santa

Shoshana Potasz

El Custodio actual, Fr. Francesco Patton, fue elegido Custodio de Tierra Santa por el Definitorium General de la Orden religiosa de los Hermanos Menores de la Iglesia Católica, los Franciscanos, por un período de 6 años.

Nació en Vigo Meano en 1963, en la diócesis de Trent que pertenece a la provincia franciscana de San Antonio, Italia. Además del italiano, habla inglés y castellano. En 1993 recibió el título de Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la universidad pontificia salesiana de Roma.

Fue Ministro provincial en Trent entre otras capacidades, Presidente de la Conferencia de Ministros Provinciales de Italia y Albania. Fue profesor de Comunicación Social en el Estudio Teológico Académico Tridentino, colaborador en la radio diocesana y Telepace Trento. Fue publicista desde 1991.

El Custodio de Tierra Santa es el Ministro Provincial (es decir, el responsable principal) de los Frailes Menores que viven en todo el Medio Oriente. Él tiene jurisdicción sobre los territorios de Israel, Palestina, Jordania, Líbano, Egipto (parcialmente), Chipre y Rodas sin contar las numerosas casas (Comisarías) en varias partes del mundo (cabe mencionar las de Roma y Washington). Tal tarea le fue asignada por la Santa Sede hace más de 600 años.

Los franciscanos dicen ser un grupo de hombres cristianos llamados de todas partes del mundo por Dios para la misión de custodiar su Casa. Con el tiempo tomó el nombre de Custodia de Tierra Santa.

Su fundador, San Francisco de Asís, en el siglo 13, vino al Medio Oriente. En su peregrinación, a pesar de las cruzadas, se reunió con el sultán Melek El Kamel, que en aquel tiempo gobernaba en Tierra Santa.

Este encuentro inició la presencia franciscana imprimiendo un estilo a esa presencia a lo largo de los siglos hasta hoy.

Según la Orden, no hay Encarnación si no se concreta en un lugar y no se puede pensar en Jesús sin amar su Tierra. Por esta veneración, la Iglesia Católica encargó a los franciscanos Custodiar los lugares de redención y esto es algo muy concreto: animar los Lugares con la liturgia, acoger a los peregrinos que vienen de todo el mundo para rezar y descansar en estos Lugares, a ellos se les ofrece guía espiritual y una amplia red de casas de acogida, amén de la garantía de celebrar en los Lugares Santos la gracia de los misterios de la redención. Esta fraternidad de hermanos, viviendo en Tierra Santa, se encarga de mantener las estructuras para que funcionen correctamente. Junto a los Lugares Santos viven comunidades cristianas locales constituidas por parroquias de distintos ritos y tradiciones católicas, occidentales y orientales. Los franciscanos atienden las parroquias que tienen su centro en los Santos Lugares, ya que amar las piedras es amar las “piedras vivas”, las comunidades cristianas que vivieron siempre aquí. Son muchas las actividades formativas y sociales de la Custodia para sostener la presencia cristiana: escuelas, construcción de viviendas, ayuda en las distintas formas de pobreza.

El primer y más importante rol del Custodio es, por lo tanto, recibir a los peregrinos en los Santuarios, ofreciéndoles los espacios y la posibilidad de orar al tiempo que se les brinda alojamiento a aquellos que no pueden pagarse un hotel costoso.

En Tierra Santa, el Custodio se considera una de las autoridades religiosas cristianas principales. Él, junto al Patriarca Griego Ortodoxo y al Patriarca Armenio Ortodoxo , es responsable por el status quo, el código que regula la vida en el Santo Sepulcro y Belén. Por derecho, forma parte de la Asamblea de Ordinarios Católicos de Tierra Santa (los Obispos de la iglesia católica local).

En resumen, dicen los hermanos de la fraternidad: “Viviendo en Tierra Santa, custodiamos, estudiamos y hacemos acogedores los Lugares que son el origen de la fe cristiana y, viviendo en ellos, anunciamos las maravillas del amor al Altísimo y Buen Señor que AQUÍ quiso hacerse hombre como nosotros para la salvación de todo el género humano”.