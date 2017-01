“El autor era partidario del Estado Islámico”

Netanyahu prometió nuevas medidas

El terrorista palestino que arrolló con un camión a un grupo de soldados en Jerusalén, asesinando a cuatro oficiales y cadetes e hiriendo a otros dieciséis en Jerusalén, era un partidario del Estado Islámico, destacó el primer ministro, Biniamín Netanyahu. El titular del Ejecutivo añadió que podría haber una conexión entre el incidente y ataques similares en Berlín y Niza.

“Estamos tras un ataque terrorista cruel y trágico en el que fueron asesinados cuatro soldados del Ejército de Defensa de Israel”, apuntó Netanyahu.

“Conocemos la identidad del atacante y de acuerdo con todos los signos es un partidario del Estado Islámico”, precisó el primer ministro, añadiendo a la vez que pudo haber un vínculo entre este ataque y los ataques perpetrados el mes pasado en un mercadillo de Navidad en Berlín y en Niza, el año pasado.

“Recién vengo de una reunión con el ministro de Defensa, el jefe del Estado Mayor, y el director de la agencia de inteligencia Shabak y otros sobre las medidas que debemos tomar”, expresó el mandatario. “Sabemos que hay una serie de ataques y que podría haber definitivamente una conexión entre ellos, desde Francia a Berlín, y ahora Jerusalén”.

Liberman agregó que la única razón del ataque es que “somos judíos viviendo en el Estado de Israel”.

El ministro de Defensa añadió que no es necesario buscar explicaciones complejas, “esto no es por los asentamientos judíos ni tampoco por las conversaciones de paz. Este fue un ataque inspirado por el Estado Islámico. Lo vimos en Francia, lo vimos en Berlín y desgraciadamente lo vemos hoy en Jerusalén”, aseveró.

Netanyahu afirmó que se ha impuesto un cierre al barrio árabe de Jabel Mukaber de Jerusalén oriental, desde donde provenía el terrorista, y que se están tomando otras medidas que no especificó.

Los reportes palestinos identificaron al terrorista como Fadi al Qanbar, de 28 años. El Canal 2 reportó que estaba casado, era padre de cuatro hijos y estuvo preso en una cárcel israelí, aparentemente por delitos comunes. Se dice que había comprado recientemente el camión.