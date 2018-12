El apoyo anual de Irán al Hezbollah equivale a 560 millones de latas de Coca-Cola

El ejército de Israel ha publicado una creativa cadena de tweets para entender la dimensión del apoyo iraní al movimiento terrorista Hezbollah.

Las Fuerzas de Defensa de Israel destacaron que “Irán transfiere anualmente mil millones de dólares a Hezbollah en Líbano para el terrorismo – incluyendo los túneles de ataque hacia Israel”. Luego, el ejército israelí dio diferentes ejemplos de qué se puede hacer con este dinero.

En las comparaciones destacaron que se podrían comprar más de 561 millones de latas de Coca-Cola, pagar 3.7 millones de suscripciones anuales al Wall Street Journal, 24 veces un presupuesto anual de Amnistía Internacional, 18 veces las contribuciones anuales a Human Rights Watch o 33 millones de meses de suscripción a la red social Tinder.

Esta cadena de tweets se produce en el contexto de la actual operación Escudo del Norte, en la que el ejército está revelando y neutralizando diversos túneles construidos por el movimiento terrorista Hezbollah que se infiltraban en territorio israelí.

El movimiento terrorista Hezbollah está financiado de forma significativa por el régimen iraní. Su propio líder, Hassan Nasrallah, admitió en el pasado que el presupuesto de la organización está financiado por Irán “incluyendo las alarmas y los salarios de sus miembros”.

Iran annually funnels $1 billion to Hezbollah in Lebanon for terror – including attack tunnels into #Israel. This money is equivalent to:

3,703,703 annual @WSJ subscriptions.

Let that sink in.#CondemnTheTunnels

— Israel Defense Forces (@IDF) December 5, 2018