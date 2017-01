El abogado de Netanyahu dice que recibir puros de un amigo no es un crimen

El abogado del primer ministro, Biniamín Netanyahu, sostiene que recibir puros o habanos como regalo no constituye ningún crimen, en referencia a la investigación abierta al político por sospechas de aceptar regalos y favores de empresarios y por un segundo caso cuyos detalles se desconocen.

El letrado Jacob Weinroth asegura que no hay nada que impida que los funcionarios públicos sean obsequiados con puros por sus amigos, después de que se supiera que el productor de Hollywood y empresario Arnon Milchan es uno de los que supuestamente agasajaron con caros regalos al mandatario, incluidos cigarros y bebidas alcohólicas.

“Cualquier persona inteligente sabe que, si un amigo o alguien próximo a ti te da unos puros como regalo, no es ni puede ser algo prohibido, sin pizca de acto criminal”, indica Weinroth.

La Policía interrogó al primer ministro durante cinco horas seguidas en su residencia, por segunda vez esta semana, tras ser sometido a otras tres horas de preguntas el lunes pasado.

“Después de escuchar las respuestas del primer ministro (el jueves), me quedé y sigo tranquilo. No estamos hablando de dinero, no estamos hablando de un préstamo, no estamos hablando de nada que constituya un crimen”, afirma el abogado.

Según el diario “Haaretz”, en el último interrogatorio los investigadores se centraron en un segundo caso cuyos detalles no han transcendido, además de en la presunta recepción irregular de valiosos regalos.

En relación al segundo caso se habría interrogado también a otro sospechoso, de acuerdo con el rotativo, que cita fuentes policiales no identificadas las cuales alegan que no pueden dar más datos para no obstaculizar la investigación.

Tras el interrogatorio del lunes pasado, la Fiscalía precisó que los asuntos que se investigan están relacionados con posibles delitos de “integridad moral”.

Este organismo destacó que tiene pruebas que justifican la apertura de una investigación criminal y señaló que ha cerrado por falta de indicios otras alegaciones contra el primer ministro.

Netanyahu reconoce haber recibido regalos, aunque asegura que se trata de obsequios normales entre amigos y rechaza haber cometido irregularidad alguna. EFE