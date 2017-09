El 56% de los israelíes favorecería entrar en la Unión Europea

Casi la mitad de los israelíes tienen una opinión positiva de la Unión Europea, a pesar de que el primer ministro Biniamín Netanyahu y otros políticos la critican continuamente por ser demasiado dura con Israel.

Según el estudio publicado por la Fundación Konrad Adenauer, un grupo académico alemán pro-UE, el 46 por ciento de los israelíes tiene una opinión “algo favorable” o “muy favorable” de la UE, mientras que el 43% la ve desfavorablemente. El once por ciento no tiene opinión sobre el asunto.

Además, el 56% de los encuestados dijeron que estarían a favor de que Israel se uniera a la UE, y sólo un 34% se oponía a tal medida. El 54% opina que les gustaría que Israel se uniera a la OTAN.

Entre los árabes israelíes, el apoyo a la UE es más alto: tres cuartas partes de los encuestados tenían una opinión positiva, mientras que el 18% tenía una opinión negativa. Entre los israelíes de habla rusa, la tasa de aprobación de la UE es del 38%; entre los de habla hebrea se eleva al 42%.

En julio pasado, se oyó a Netanyahu quejarse ante los líderes centroeuropeos sobre las políticas “locas” de la UE hacia Israel. “Es una locura. En realidad es una locura”, expresó en Budapest, refiriéndose a la insistencia de la UE en condicionar algunos acuerdos con Israel al progreso en el proceso de paz.

Otros destacados políticos israelíes también criticaron a la UE en los últimos años por un supuesto sesgo pro palestino y obsesión por el conflicto israelí-palestino, especialmente a la luz de la decisión de Bruselas de 2015 de etiquetar productos israelíes fabricados en asentamientos fuera de las fronteras internacionalmente reconocidas.

En comparación con una encuesta similar realizada en 2015, los números actuales marcan un ligero aumento (en ese momento, el 45% de los israelíes tenía una opinión favorable de la UE, un punto porcentual menos que este año).

En la última década, sin embargo, las opiniones israelíes sobre la UE han disminuido considerablemente. En 2007, el 60% la consideraba favorablemente y sólo el 34% tenía opiniones negativas. Tres cuartos apoyaron el ingreso de Israel a la Unión.

“Puede que no sea sostenible y no sea una reversión de la tendencia, pero estábamos encantados de ver que después de una caída constante de la favorable posición de la UE en Israel, esta espiral descendente ha llegado, obviamente, a su fin”, dijo Michael Borchard, científico de la Fundación Konrad Adenauer, en una conferencia de prensa en Jerusalén.

Borchard explica esto a raíz de la respuesta a la pregunta de si la UE jugará un papel más o menos activo en un acuerdo negociado entre Israel y los palestinos debido al presidente Donald Trump. Aquí una pequeña mayoría del 39 por ciento respondió que la UE jugará un papel más activo.

Según Borchard, esto muestra que los israelíes ven una gran diferencia entre Estados Unidos y la UE. “Trump es percibido como un amigo y aliado, pero uno no se puede predecir. La amistad con la UE podría haberse enfriado, pero es mucho más predecible. Y parece que el amigo distante pero predecible es más apreciado en Israel que el aliado bueno pero impredecible”.

Casi tres cuartas partes de los encuestados dijeron que no consideran a la UE como un “intermediario honesto” entre israelíes y palestinos. Menos de la mitad ve a Europa como un lugar seguro para los judíos, mientras que el 75% dijo que el continente era seguro para los musulmanes.

“No me sorprendió que los israelíes consideren que el antisemitismo es un peligro importante dentro de la UE, aunque me sorprendió que el 47 por ciento cree que es peligroso para los judíos vivir en Europa”, dijo Borchard. “Pero, habida cuenta de ello, quedé totalmente sorprendido de que al mismo tiempo el 63 por ciento de los israelíes piensen que la UE se basa en la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y el respeto y la protección de las minorías. Realmente no esperaba esto”.