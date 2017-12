El 45% de los israelíes cree que la democracia del país está en “grave peligro”

Alrededor del 45 por ciento de los israelíes, y principalmente entre los que se identifican como israelíes de izquierda y árabes, creen que la democracia de Israel está en “grave peligro”, según una encuesta realizada por el Instituto de Democracia de Israel.

El Índice de Democracia de Israel también subrayó que los israelíes albergan una profunda desconfianza hacia sus políticos, los medios de comunicación y el Gran Rabinato, pero en general se inclinan favorablemente hacia los tribunales y la presidencia y confían en gran medida en los militares.

Según el estudio, los israelíes obtuvieron un puntaje alto en participación política según los estándares de la OCDE, pero son profundamente escépticos con respecto a sus líderes políticos. La confianza en el gobierno ronda el 29%, en la Knéset el 26% y los partidos políticos en el 15%, según la muestra de 1.024 israelíes (160 de ellos árabes) tomada en mayo de 2017.

Un 80% dijo que los políticos están más interesados ​​en sus propios intereses que en los intereses de sus electores. Y la oposición fue vista como muy ineficaz, mientras que el 81% de los votantes israelíes que apoyaron a los partidos de oposición diciendo que la oposición de Israel es “débil y no cumple adecuadamente con su función”.

En general, alrededor del 45% de los encuestados estuvo de acuerdo en que la democracia de Israel está en “grave peligro”. Este sentimiento prevaleció mucho más entre los encuestados judíos de izquierda (72%) y entre los árabes israelíes (65%), mientras que solo el 23% de los religiosos y los de derecha estuvieron de acuerdo.

En el último lugar en la lista de confianza pública en las instituciones se encuentra el Gran Rabinato de Israel (20%), mientras que las Fuerzas de Defensa de Israel nuevamente ocupan el primer lugar: el 81% de todos los israelíes y el 88% de los israelíes judíos confiando en el ejército.

En el medio de la lista se encuentra la presidencia (un aumento del 61% al 65%) y la Corte Suprema (56%). La mayoría de los encuestados (58%) se pronunciaron en contra de una propuesta de Ayelet Shaked y Naftali Bennett del partido Habait Hayehudí para permitir que la Knéset anule a la Suprema Corte cuando los jueces revocan su legislación.

La encuesta indicó que los israelíes se están apegando a los medios de comunicación tradicionales, pero no necesariamente confían en ellos. Dijo que la televisión por cable sigue siendo la principal fuente de noticias para la mayoría de los israelíes (53%), seguida de la prensa escrita (28%) y la radio (26%). Al mismo tiempo, la confianza en los medios de comunicación se mantuvo en solo el 28%. Pero una gran mayoría de los participantes (74%) se opone a las leyes que cerrarían los medios por criticar al gobierno.

A pesar de sus reservas sobre las instituciones de Israel, la mayoría continuó expresando satisfacción con sus vidas en el país, según la encuesta, que fue presentada al presidente Reuven Rivlin.

“La mayoría (73.5%) describe su situación personal como buena y creen que Israel es un buen lugar para vivir (84%)”, revela la encuesta.

La encuesta subraya la “gran brecha entre la satisfacción personal y general con la situación de Israel por un lado, y por otro lado, la insatisfacción generalizada con el funcionamiento del liderazgo y las instituciones de Israel”, expresó la Prof. Tamar Hermann del Instituto de Democracia.

“Esta brecha puede dañar, y quizás ya ha dañado, el nivel de compromiso del público con el sistema democrático de gobierno”, agregó.

Alrededor del 79% de los judíos israelíes seculares creen que “la población religiosa está tomando gradualmente el control del estado”, mientras que la mayoría de los judíos israelíes religiosos no están de acuerdo con la idea, dijo la encuesta.

Solo el 15% de los judíos ultraortodoxos y el 16% de los religiosos estuvieron de acuerdo con la declaración sobre el control religioso invasivo, según la encuesta.

Alrededor del 75% de la izquierda judía, el 74% de los árabes israelíes, el 61% de los judíos israelíes seculares y el 42% de los israelíes judíos en general dijeron que el componente judío del carácter de Israel era “demasiado fuerte”, según la encuesta.