El 41% de los israelíes compran en Shabat

De acuerdo con una encuesta publicada por la empresa de investigación Geocartography, alrededor del 41% de los israelíes compran en Shabat (sábado). Son una minoría, aunque grande y son grandes gastadores, y las empresas abiertas en Shabat disfrutarían de un gran aumento en la facturación.

La encuesta de Geocartography encontró que el 59% de los israelíes encuestados dijeron que no hacen compras en Shabat. Entre el resto que dijo que sí, el 22% dijo que hizo compras al menos una vez al mes, 14% al menos una vez cada seis meses y 5% menos que eso.

Sin embargo, entre los residentes de Tel Aviv – cuya ciudad es ahora el foco de una lucha por las aperturas de negocios en Shabat – el porcentaje que dijo que compra en Shabat era menor: el 65% dijo que no compra en absoluto el sábado, mientras que el 11% dijo que lo hace al menos una vez al mes, un 15% una vez cada seis meses y un 9% menos que eso.

La encuesta llega un día después de que el gabinete aprobara la restauración de los poderes del ministro del Interior para decidir sobre el tema. Esa decisión marca el último giro en una lucha de años de duración provocada por la aprobación de un plan de la Municipalidad de Tel Aviv en 2014 que permite formalmente a algunas empresas operar en Shabat. Muchas lo han hecho en violación de la ley.

Los partidarios de las aperturas de Shabat están preocupados de que la decisión del gabinete sea el fin de la iniciativa de Tel Aviv, porque Aryeh Deri- el líder del partido ultra-ortodoxo Shas – ahora encabeza el Ministerio del Interior.

La encuesta de Geocartography muestra que incluso si una minoría de israelíes hace compras en Shabat, la facturación media para las empresas que están abiertas el sábado es 50% más alta que el promedio de un día laborable – y en algunos casos hasta un 250% más.

“La apertura en Shabat crea mucho valor agregado para las tiendas”, dijo la Dra. Rina Dagani, directora de investigación y directora de Geocartography.

“Sin poder abrir el Shabat, muchos centros comerciales no son comercialmente viables y no pueden sobrevivir a largo plazo. La decisión de permitir el comercio en Shabat en Israel en general, y Tel Aviv en particular, necesita relacionarse con un análisis racional de costo-beneficio”, añadió.

En este momento, sólo unos pocos de los aproximadamente 350 centros comerciales de Israel están abiertos en Shabat, una tasa mucho más baja que el 22% de los israelíes que dijeron que compran en Shabat al menos una vez al mes, señaló.

Dagani especuló que la razón de que las compras sean más cuantiosas en Shabbat que en días laborables es porque los israelíes trabajan largas horas y no tienen mucho tiempo de hacer compras durante la semana.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los israelíes de entre 25 y 54 años que trabajan a tiempo completo trabajan un promedio de 44,8 horas a la semana (o más de nueve horas al día). Eso se compara con 39,2 horas en los Países Bajos, 40,3 horas en Francia y 40,9 horas en Alemania.

“En el momento en que se apruebe abrir los supermercados en Tel Aviv, es sólo cuestión de tiempo que se extienda a otras partes del país y otros negocios”, dijo Dagani.