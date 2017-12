El 20% de los israelíes se casa fuera del Rabinato

Cada vez más israelíes se casan fuera del Rabinato, expresó Michal Berman, directora ejecutiva de Panim, un grupo que representa a las organizaciones israelíes judías pluralistas. Sus afiliados realizan bodas ortodoxas, liberales y seculares desafiando la autoridad monopólica del Rabinato.

Berman dijo que se estima que el 20 por ciento de los israelíes se casan fuera del Rabinato, en comparación con el 16 por ciento en 2010. Ella espera que ese número siga creciendo, lo cual considera un signo de una creciente falta de confianza en el cuerpo religioso.

Israel no tiene un sistema de matrimonio civil, y la ley israelí ordena que los matrimonios judíos deben ser conducidos por un rabino autorizado por el Gran Rabinato. Eso significa que las parejas judías que desean casarse en Israel no tienen más remedio que someterse a un matrimonio ortodoxo.

Una enmienda a la ley de matrimonio de Israel aprobada en 2013 otorgó un castigo de dos años de prisión para cualquiera que realice o participe en una boda “no autorizada”. Sin embargo, no hay antecedentes de arrestos por realizar bodas ilegales.

La ley de matrimonio existente previene las bodas interreligiosas y del mismo sexo. También rechaza ceremonias dirigidas por corrientes más liberales del judaísmo popular entre los judíos estadounidenses.

Sin embargo, los matrimonios interreligiosos, del mismo sexo y civiles realizados en el extranjero son reconocidos retroactivamente por el Ministerio del Interior de Israel, lo que convierte al cercano Chipre en un destino popular para las bodas seculares israelíes. Israel también reconoce a los cónyuges de la ley común que comparten un hogar, aunque no tienen los mismos derechos que las parejas casadas.

Una encuesta realizada a principios de este año por Hiddush, una organización que impulsa el pluralismo religioso en Israel, encontró que más del 70% de los israelíes apoyan el matrimonio civil.

Alrededor de 400.000 judíos israelíes, o aproximadamente el 6% de la población judía, no tienen “opciones de matrimonio” porque no cumplen con los estrictos estándares del Rabinato.