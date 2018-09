EEUU canceló todos los fondos para UNRWA

El Departamento de Estado de EE.UU. anunció su decisión de cortar todos los fondos que le concede a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA).

“La Administración ha examinado detenidamente el tema y ha determinado que EE.UU. no hará contribuciones adicionales a UNWRA”, manifestó la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert.

“Cuando efectuamos la contribución de EE.UU. de 60 millones de dólares en enero, dejamos en claro que Estados Unidos ya no estaba dispuesto a asumir la muy desproporcionada parte de la carga de los costos de UNRWA que habíamos asumido durante muchos años. Varios países, incluyendo Jordania, Egipto, Suecia, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos han demostrado liderazgo al abordar este problema, pero la respuesta internacional general no ha sido suficiente”, añadió.

“Más allá de la brecha presupuestaria y falta de movilización apropiada de distribución de la carga, el modelo fundamental de negocio y las prácticas fiscales que han marcado a UNRWA durante años -ligada a la expansión sin fin y de manera exponencial de la comunidad de beneficiarios con derecho de la UNRWA – es simplemente insostenible y ha estado en modo de crisis durante muchos años. Estados Unidos ya no comprometerán más fondos para esta operación irremediablemente defectuosa”, subrayó.

“Somos muy conscientes y estamos muy preocupado por el impacto en los palestinos inocentes, especialmente los niños en edad escolar, a raíz del fracaso de UNRWA y de los miembros claves de la comunidad regional e internacional de donantes para reformar y restablecer la manera de hacer negocios de UNRWA. Estos niños son parte del futuro de Oriente Medio. Los palestinos, allí donde viven, se merecen algo mejor que un modelo de provisión de servicios impulsado por una crisis interminable. Merecen poder planificar para el futuro”.

Nauert concluyó destacando que Estados Unidos “intensificará el diálogo con las Naciones Unidas, los gobiernos anfitriones, y los interesados ​​internacionales sobre nuevos modelos y nuevos enfoques, que pueden incluir la asistencia bilateral directa de Estados Unidos y otros socios, que pueden proporcionar a los niños palestinos de hoy en día una ruta más durable y confiable hacia un mañana más brillante”.

La financiación de UNRWA procede casi exclusivamente de las contribuciones voluntarias de países miembros de la ONU.

Estados Unidos aportaba tradicionalmente alrededor de un tercio del presupuesto de UNRWA, que en 2017 ascendió a 1.100 millones de dólares.

La Administración Trump no solamente cuestionaba el hecho de que Washington asumía un “peso desproporcionado” en el financiamiento de UNRWA, según apuntó Nauert, sino también el hecho de no haber visto cambios, debido a que el organismo opera con una clasificación que considera como “refugiados palestinos” no sólo a los 30.000 o 50.000 refugiados originales que aún viven sino también a todos los descendientes (hijos, nietos, etc.), que actualmente calcula en cinco millones de personas. Un fenómeno que no tiene similitud con ninguna otra parte del mundo. Lo que ha hecho que el número de beneficiaros crezcan “sin límites” y en “forma exponencial”, y que en definitiva el organismo se haya convertido en un barril sin fondo.

Numerosas voces críticas han comenzado a escucharse en contra de la burocracia de UNRWA. En mayo pasado, el ministro de Exteriores de Suiza, Ignazio Cassis, reconoció durante una entrevista ofrecida a varios diarios del grupo suizo NZZ, que la principal tarea de la UNRWA es perpetuar el conflicto israelí-palestino y que las millonarias sumas de dinero que los países donantes le confieren deberían destinarse en cambio a los estados que albergan a los refugiados para facilitar su integración a los mismos.