Economista argentino posible candidato a ocupar la presidencia del Banco Central de Israel

El primer ministro Benjamín Netanyahu y el ministro de Finanzas, Moshe Kahlon entrevistaron a tres posibles candidatos a ejercer la presidencia del Banco Central de Israel, según informó el Tesoro.

Los nombres mencionados son: el economista argentino Mario Blejer y los economistas israelíes Ben-Zion Zilberfarb y Efraim Sadka.

La fecha tope para cubrir la vacante que ahora ocupa la presidenta del Banco Central de Israel, Karnit Flug, será el 13 de noviembre. Flug, afirmó que no buscará un segundo mandato como presidenta luego que finalice su actual administración en noviembre del 2018. En el caso de que no se determinara al candidato para la fecha límite, es probable que Nadine Baudot-Trajtenberg, sea nombrada presidenta en el ínterin.

Mario Blejer: Economista argentino, fue candidato al puesto en el 2013. Ocupó la presidencia del Banco Central de la República Argentina. Se matriculó en la Universidad Hebrea de Jerusalén, obtuvo el doctorado en economía de la Universidad de Chicago. Tuvo liderazgo en el Fondo Monetario Internacional (FMI) y en el Banco Mundial.

Ben-Zion Zilberfarb Zilberfarb: Economista israelí, profesor en la Universidad Bar-Ilan. Se desempeñó como director de la Autoridad de Planificación Económica como Director General del Ministerio de Finanzas. Fue director general de la Tesorería. Se desempeñó como director de la Autoridad de Planificación Económica y como Director General del Ministerio de Finanzas. Consultor y Director de empresas privadas y públicas en las áreas bancarias, seguros y capital privado.

Efraim Sadka: Economista israelí, miembro del Consejo de Administración del Instituto Internacional de Finanzas Públicas. Presidente del Consejo de Directores de Housing and Construction Holding Company Ltd. Presidente del Consejo de Administración de KGM Pension Fund. Miembro del Comité Asesor del Banco de Israel. Miembro del Comité Público de Imposición en Circunstancias Inflacionarias. Ex Decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Tel Aviv.

Los periódicos israelíes informaron sobre otros posibles nombres de candidatos aptos para el cargo requerido en el Banco Central de Israel, incluido a Zvi Eckstein, ex vicepresidente del Banco Central de Israel. Otros vinculados con el trabajo incluyen a Nathan Sussman, que hasta hace poco dirigía el Departamento de Investigación del Banco Central, así como la reguladora bancaria Hedva Ber y el asesor económico principal de Netanyahu, Avi Simhon.